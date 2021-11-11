Главу МВД Бурятии наградили за безупречную службу

Наградами также отмечены его заместитель и другие высокопоставленные полицейские





10 ноября в МВД Бурятии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел. С поздравлением к личному составу обратился министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В формате видеоконференц-связи глава полицейского ведомства поздравил руководителей и сотрудников и отметил отличившихся. В их числе оказался и министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов. Ему вручили медаль «За безупречную службу в МВД».

Затем прошла церемония награждения отличившихся сотрудников МВД республики. Олег Кудинов поблагодарил всех сотрудников за службу и достигнутые высокие результаты работы. Он отметил, что по итогам 9 месяцев МВД Бурятии по критериям ведомственной оценки деятельности входит в первую пятерку среди территориальных органов внутренних дел России, на лидирующих позициях - Управление уголовного розыска, Управление по контролю за оборотом наркотиков и другие службы. Также МВД республики занимает 6 место в стране по числу выявленных лиц, совершивших преступления в сфере IT-технологий.Нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» награждены заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД РБ Баир Хамагаев, заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД Степан Хабинов, начальник Управления МВД России по Улан-Удэ Дмитрий Семенов. Наградного оружия - пистолета Макарова - удостоены начальник Управления уголовного розыска Дмитрий Тугаринов и начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Алексей Ткачев.Как сообщили в пресс-службе МВД, всего государственные и ведомственные награды получили более 80 сотрудников органов внутренних дел Бурятии.В числе награжденных – участковый из Баргузинского района Александр Агафонов, который в январе этого года спас замерзавшую в поле семейную пару, а инспектор Кабанского отдела ГИБДД Вадим Балагуров, который в сентябре спас из горевшего дома пожилую женщину.Фото: «Номер один»