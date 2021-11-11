Власти Бурятии испугались учительского бунта

Педагогам, у которых упала зарплата, обещали сделать перерасчет



Учителям средних школ Бурятии, у которых произошло снижение зарплаты из-за уменьшения количества учащихся, но не в связи с уменьшением учительской нагрузки, произведут перерасчет с 1 сентября этого года. На эти цели подана бюджетная заявка на сумму около 104 млн. рублей. Такое решение принято на совещании при главе Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

- У учителя не должна снижаться зарплата, если он отрабатывает норму в часах, вне зависимости от количества учеников в классе, - подчеркнул глава Бурятии.



Как отметили в правительстве, перерасчет оплаты труда педагогам, у кого зарплата снизилась, будет произведен до конца 2021 года.



Напомним, «Номер один» уже подробно сообщал о новой схеме оплаты труда учителей. Над реформой работали очень долго. Процесс



Однако после запуска системы многие учителя, особенно в сельской местности, которые рассчитывали на повышение зарплат, получили на руки суммы даже меньше, чем ранее. Своим возмущением они стали делиться в соцсетях.



«Свершилось! Повышение зарплаты учителям, о котором так долго говорили чиновники всех мастей, в Бурятии произошло. Совсем недавно каждый учитель был ознакомлен с долгожданной тарификацией, которая была задержана на два месяца. Людям обещали, что будет произведен перерасчет, и они получат сказочные доплаты за сентябрь. Сегодня сказка стала болью, и потянувшиеся в учительскую работники самого терпеливого в мире образования были ошарашены сногсшибательной новостью – зарплата у подавляющего большинства упала! Причем, упала она не на карточки учителей, а, как снег, на их головы. Все произошло вопреки ожиданиям и вопреки здравому смыслу. Оказывается, многие учителя не получат перерасчёт за сентябрь, а напротив – у них будет вычтена переплата, произведенная по прошлогодней тарификации. Несмотря на то, что манипуляции и махинации со многократно перекроенным фондом оплаты труда приучили не удивляться ничему, многие были просто-напросто шокированы. Беспредел, творящийся в недрах управления образования, похоже, достиг своего апофигея!», - написал один из сельских педагогов.



Коллегу поддержала депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева.



«Бесит то, что все эти вопросы по повышению зарплаты учителей я поднимала в ноябре прошлого года, но никто меня не поддержал. Что идёт не пополнение фонда заработной платы в полном объёме, а в основном перераспределение внутри того же фонда - уменьшили стимул, сократили АУП и УВП (обязанности перекинули на учителей, вот и фонд типа учительский увеличился за просто так), видно же было из сумм, которые шли на школы. Увеличить надо фонд на 100 тысяч, а дали 30 тысяч. И всех всё устроило, это, как тогда оказалось, я всякую чушь несла про то, что методика работает на снижение качества учителя: категория, звания, результаты пофиг. Стаж добавили, лишь бы в школу приходили наши пенсионеры-статисты, которым давно пора отдыхать, но некогда, да и нельзя: кредиты платить надо, детям помогать, внуков учить, да и на пенсию не проживёшь. Страшно другое, что учителей разделили: у одних правда повышение произошло, что хорошо, у кого-то осталась на прежнем уровне, и те, у кого зарплата упала при том же объёме работы. И одни молча отворачиваются, лишь бы их не трогали, а другие звонят в колокола. Где профсоюзы?», - возмутилась народная избранница.



Позже в пабликах появилось



Фото: «Номер один» - У учителя не должна снижаться зарплата, если он отрабатывает норму в часах, вне зависимости от количества учеников в классе, - подчеркнул глава Бурятии.Как отметили в правительстве, перерасчет оплаты труда педагогам, у кого зарплата снизилась, будет произведен до конца 2021 года.Напомним, «Номер один» уже подробно сообщал о новой схеме оплаты труда учителей. Над реформой работали очень долго. Процесс шел медленно , вызывая недовольство в учительской среде. С большими трудностями и проволочками власти республики сумели все же изменить систему нормативов подушевого финансового обеспечения среднего образования, на основе которой рассчитывается объем зарплатных фондов школ.Однако после запуска системы многие учителя, особенно в сельской местности, которые рассчитывали на повышение зарплат, получили на руки суммы даже меньше, чем ранее. Своим возмущением они стали делиться в соцсетях.«Свершилось! Повышение зарплаты учителям, о котором так долго говорили чиновники всех мастей, в Бурятии произошло. Совсем недавно каждый учитель был ознакомлен с долгожданной тарификацией, которая была задержана на два месяца. Людям обещали, что будет произведен перерасчет, и они получат сказочные доплаты за сентябрь. Сегодня сказка стала болью, и потянувшиеся в учительскую работники самого терпеливого в мире образования были ошарашены сногсшибательной новостью – зарплата у подавляющего большинства упала! Причем, упала она не на карточки учителей, а, как снег, на их головы. Все произошло вопреки ожиданиям и вопреки здравому смыслу. Оказывается, многие учителя не получат перерасчёт за сентябрь, а напротив – у них будет вычтена переплата, произведенная по прошлогодней тарификации. Несмотря на то, что манипуляции и махинации со многократно перекроенным фондом оплаты труда приучили не удивляться ничему, многие были просто-напросто шокированы. Беспредел, творящийся в недрах управления образования, похоже, достиг своего апофигея!», - написал один из сельских педагогов.Коллегу поддержала депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева.«Бесит то, что все эти вопросы по повышению зарплаты учителей я поднимала в ноябре прошлого года, но никто меня не поддержал. Что идёт не пополнение фонда заработной платы в полном объёме, а в основном перераспределение внутри того же фонда - уменьшили стимул, сократили АУП и УВП (обязанности перекинули на учителей, вот и фонд типа учительский увеличился за просто так), видно же было из сумм, которые шли на школы. Увеличить надо фонд на 100 тысяч, а дали 30 тысяч. И всех всё устроило, это, как тогда оказалось, я всякую чушь несла про то, что методика работает на снижение качества учителя: категория, звания, результаты пофиг. Стаж добавили, лишь бы в школу приходили наши пенсионеры-статисты, которым давно пора отдыхать, но некогда, да и нельзя: кредиты платить надо, детям помогать, внуков учить, да и на пенсию не проживёшь. Страшно другое, что учителей разделили: у одних правда повышение произошло, что хорошо, у кого-то осталась на прежнем уровне, и те, у кого зарплата упала при том же объёме работы. И одни молча отворачиваются, лишь бы их не трогали, а другие звонят в колокола. Где профсоюзы?», - возмутилась народная избранница.Позже в пабликах появилось видеообращение учителей республики к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться, почему зарплаты учителей вместо роста уменьшаются с каждым годом.Фото: «Номер один»

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