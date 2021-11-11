Улан-удэнцев шокировал рост цен на бензин

Стоимость АИ-95 в городе приблизилась к 50 рублям



Сегодня в соцсетях горожане поделились фотографиями ценника с одной из заправок Улан-Удэ. Автор фото сообщил, что за неделю цена 95-го бензина поднялась там на 62 копейки. Сейчас литр АИ-95 стоит уже 49 рублей 62 копейки.

Очередной рост стоимости топлива возмутил горожан.



«Кошмар конечно, а что будет дальше?????». «Перед этим повышением на выходных подняли на 30 коп, а тут сразу на 60». «Соляра вообще на 1,5 рубля подорожала». «48,40 - 48,70 - 49,05 - 49,62 за месяц, кажется». «Сколько народ ещё будет терпеть интересно?», - возмущаются читатели паблика «Весь Улан-Удэ».



Фото: «Номер один» Очередной рост стоимости топлива возмутил горожан.«Кошмар конечно, а что будет дальше?????». «Перед этим повышением на выходных подняли на 30 коп, а тут сразу на 60». «Соляра вообще на 1,5 рубля подорожала». «48,40 - 48,70 - 49,05 - 49,62 за месяц, кажется». «Сколько народ ещё будет терпеть интересно?», - возмущаются читатели паблика «Весь Улан-Удэ».Фото: «Номер один»

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