Жители Бурятии несут деньги в банки

За год объем депозитов в республике вырос на 2,5 млрд рублей





На 1 октября 2021 года жители Бурятии хранили на банковских счетах 72 млрд рублей. За 12 месяцев объем депозитов вырос на 2,5 млрд рублей. Основную часть сбережений — более 67 млрд рублей — вкладчики держали в российской валюте. Такие данные озвучили в отделении Нацбанка Бурятии Банка России.

«Вклад — самый простой и понятный людям инструмент для сохранения сбережений. Деньги на нем застрахованы государством. К тому же доходность по вкладам в последние месяцы продолжает расти. Средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков страны впервые с сентября 2019 года превысила 6,5% годовых. Кроме того появился специальный сервис — финансовый маркетплейс. В нем вкладчики могут сравнить предложения разных банков и тут же оформить сделку», - прокомментировала управляющий отделением Нанбанка Бурятии Наталья Эйрих.Фото: «Номер один»