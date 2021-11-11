В Улан-Удэ без воды останутся десятки улиц

Мэрия попросила горожан отнестись к ситуации с пониманием



В Улан-Удэ десятки улиц останутся без холодной воды с 23:00 15 ноября до 6:00 16 ноября. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ.

«Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению воды», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.



Список улиц, попадающих под отключение:









Фото: «Номер один» «Администрация Улан-Удэ просит горожан с пониманием отнестись к отключению воды», - обратились к улан-удэнцам в мэрии города.Список улиц, попадающих под отключение:Фото: «Номер один»

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