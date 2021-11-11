Мэр Улан-Удэ позвал учителей на работу в новую школу

Самая крупная школа Бурятии будет достроена до конца этого года

- Для нас этот объект очень важный. При введении школы в эксплуатацию мы, во-первых, создадим хорошие, комфортные условия для детишек, для учителей, а во-вторых, разгрузим наши дороги, потому что в основном дети едут через Селенгинский мост в центральную часть города. 1275 детей будут учиться в одну смену, а здесь будет две смены, - сообщил Игорь Шутенков.





- На сегодня во все образовательные учреждения Улан-Удэ требуется 173 педагога – и в детские сады, и в школы. Разработанный план предусматривает и переподготовку, и обучение кадров по специальным квотам. Мы также будем рассматривать другие возможности и методы привлечения хороших, грамотных специалистов, потому что работа с детьми – это ответственная, добрая и светлая работа. Я приглашаю всех, кто имеет желание учить наших детей, к нам на работу. Вакансии есть, мы всех трудоустроим, - подчеркнул мэр.





- В первый год комплектования мы проведем опрос и сможем увидеть, жителям каких домов комфортно какую из школ посещать. И уже с учетом этого проведем распределение домов. Это распределение проходит в марте, и как раз из объективно сложившейся картины, кто где у нас закрепился, мы эту работу проведем, - сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.





- До окончания контракта ещё шесть недель. График производства работ, материалы и рабочая сила есть. В том, что к концу этого года мы завершим строительство, уверенность есть. После того, как школа будет сдана, начнутся организационные мероприятия. Это получение лицензии, формирование классов, комплектование педагогического коллектива. Сама школа впечатляет своими масштабами, и, я надеюсь, что будет впечатлять успехами детей, став одной из лучших школ России, - отметил Игорь Шутенков.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход работ на строительстве школы на 1275 мест по улице Автотранспортной. Новая школа является самой большой в республике и расположена в одном из самых густонаселенных районов города – на Левом берегу. Ее строительство ведется в рамках национального проекта «Образование».Мэр отметил, что сейчас предстоит решить важный вопрос, связанный с комплектованием новой школы квалифицированными педагогами. По поручению Игоря Шутенкова Комитет по образованию разработал план по подготовке и подбору кадров для образовательных учреждений города.Что касается формирования классов, то Комитет по образованию предложил полностью перевести в новое здание учащихся школы №8, с учетом пожелания родителей. По результатам проведенного опроса из 2500 обучающихся 113 детей пожелали остаться в старом здании на ул. Толстихина, поскольку близко живут.Между тем строительные работы на объекте ведутся по графику. Подрядная организация ООО «Дом 2000» увеличила количество рабочих. Сегодня внутри самого здания работают 156 человек, за его пределами - на фасадных работах и благоустройстве территории еще 22 человека.Что касается транспортной доступности, то здесь выполнен ремонт подъездной дороги длиной 400 метров по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Дорога выполнена в соответствии с требованиями безопасности: соблюдена нормативная ширина с тротуаром, ограждением. Кроме этого, для исключения ДТП на ул. Автотранспортной установили светофор.Напомним, новое здание сформировано из семи учебных блоков и одного одноэтажного блока с общешкольными помещениями. В них расположатся два бассейна, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии, спортзал на три баскетбольных поля, столовая на 337 мест. На строительство объекта по национальному проекту «Образование» федеральный бюджет направил более 1,5 млрд рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ