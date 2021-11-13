Хайп – наше все: артисты из Бурятии ищут новые способы заявить о себе

«Номер один» исследует, как наши артисты и музыканты находят оригинальные пути к зрителю

В наше время социальные сети дали шанс каждому заявить о себе на весь мир. И тем сложнее приходится представителям традиционной культуры, кто обходится без пранков и скандалов. «Номер один» исследует, как наши артисты и музыканты находят оригинальные пути к зрителюОб этом сериале говорят из всех утюгов и смартфонов. Корейский сериал «Игра в кальмара» вышел на «Нетфликс» в середине сентября. За полмесяца собрал армию фанатов и возглавил топ в 90 странах. Он рассказывает о группе людей, оказавшихся в трудном финансовом положении. Всем им приходит приглашение на игру. Прибыв в тайное место, 456 человек получают задание первой игры, которая оказывается детской. Но правила выбывания — смерть. Сначала участники ужасаются происходящему, но призовой фонд заставляет их изменить свое мнение.Тысячи фанатов сериала по всему миру повторяют испытания из фильма (без такого страшного исхода). Не остались в стороне от трендов и бурятские музыканты. Ансамбль песни и танца «Степные напевы» исполнил саундтрек из нашумевшего сериала на бурятских народных инструментах. Видео выложили в свои социальные сети. Для исполнения артисты вооружились народными бурятскими инструментами, а также переоделись в главных героев сериала. Кавер уже набрал несколько сотен восторженных комментариев и разлетелся по популярным пабликам.Интересно, что первым дорожку к хитовым ремейкам проложил театр «Байкал». Пять лет назад они записали кавер-версию музыкальной темы к сериалу «Игра престолов». Заслуженная артистка Бурятии Лариса Шаралдаева сыграла на морин хууре, Алтана Ринчинова - на иочине, за Алдаром Дашиевым осталась партия лимбэ. Тогда ролик бурятских артистов буквально «взорвал» Интернет, а позже артисты «Байкала» попали с этим кавером в гости к Ивану Урганту. Позже переделки на голливудские хиты стали отдельным концертом.— Мы хотели предвосхитить появление нового сезона «Игры престолов» и восхвалить нашу степную культуру. Показать миру, на что способны бурятские и монгольские инструменты, и сделать еще популярнее самый известный на данный момент сериал, - рассказал тогда менеджер театра Гомбо Дамбиев.Баярма Зодбоева, одна из знаменитых «гуттаперчевых девочек» из Бурятии, привыкла удивлять своих подписчиков в Instagram. Недавно звезда «Дю Солей» опубликовала видео, в котором показала, как подвесила себя за волосы к дереву, умудрившись при этом проделать несколько акробатических трюков.- Поступило столько вопросов, зачем я это делаю? Во-первых, надоело сидеть дома. Декрет затянулся, и решила научиться новому жанру. Это я тренируюсь так. Дома нет подвески, поэтому приходится на дереве. Как говорится, вижу цель – не вижу преград, – написала Баярма.Три года назад она вышла замуж. Избранником артистки стал Алан Пэрри – генеральный менеджер сцены в «Дю Солей». Недавно вышла из декрета и приступила к тренировкам.Сама Баярма любит ставить спонтанные перформансы в самых разных местах - будь это сквер в Нью-Йорке, домашняя кухня или берег Байкала. Еще в декрете «гуттаперчивая» мамочка показала оригинальный способ кормления малыша.- Как пришла идея кормить ребенка балансируя на столе? Утром я как раз думала о том, что же снять для Instagram. Накануне сестренка отправила мне гимбл - подвижный штатив для камеры. Сидели утром, завтракали, и меня осенило. В общем, все случилось спонтанно.Подобных роликов на страничке Баярмы десятки. Она постоянно удивляет подписчиков нечеловеческой гибкостью. Многие бытовые проблемы сибирячка привыкла решать именно с помощью цирковых трюков.- Родители мужа до сих пор удивляются тому, как я шнурки завязываю. Не наклоняюсь вниз, а, наоборот, ногу поднимаю к голове, - делится лайфхаком мама-«осьминог». А вот во время беременности я страдала: живот не позволял поднять ногу в шпагате. Зато вставала в стойку на голове! В соцсетях мне на это писали: «О, боже, перестань, думай о ребенке». Я считаю, что растяжка и гибкость только помогают. Не чувствую возрастных изменений, так как всегда в тонусе.Если муж к «фокусам» жены привык - его как продюсера шоу ничем не удивить, то малыш Эштон с интересом разглядывал, как мама ходит на руках по дому или поднимает ноги над головой.Наверное, первыми шок как инфоповод в Бурятии освоили художники. Несколько лет назад в Улан-Удэ прошел апокалипсический арт-проект, представлявший собой зрелище не для слабонервных.Молодые художники погрузили посетителей выставки-манифеста на дно Байкала, чтобы каждый из зрителей всеми органами чувств ощутил неподдельный ужас от возможной надвигающейся экологической катастрофы. Инсталляции, видеоарт, экоарт – эти формы современного искусства привычны для мегаполисов, но в Улан-Удэ они практически не встречаются. Посетители выставки ломали стену (в прямом смысле слова) под музыку Prodigy, загрязняли воду и многое другое. Среди самых ярких работ - скульптура из эпоксидной смолы как символ Байкала, наполненный сигаретными окурками и нанизанный на арматуру.– Мы не собираемся никого поучать, мол, берегите природу, спасите Байкал. Но хотим сделать эту тему выпуклой, чтобы каждый пришедший в полной мере осознал происходящее с природой. Для этого художники будут воздействовать на все органы чувств посетителей, ведь человек эмоционально воспринимает, в первую очередь, зрительно, - говорит Олег Юмов, куратор проекта.Бунтарство не как творчество, а как гражданская позиция. Это еще один пример резонирования от публичных персон. Рокерша и политик Сабрина Амо славится своими провокационными заявлениями. К примеру, она предлагала праздник 8 Марта переименовать в «день профилактики домашнего насилия».- Общество наше в какой- то мере благодаря 8 Марта, который все чаще приобретает сексистский характер, меньше стало уделять внимание воспитанию женщины как полноценного члена общества. Такая злокачественная тенденция проявляется тем, что юным леди нередко внушается откровенно потребительское отношение к мужчинам. Сейчас мечта девушки выйти замуж и стать матерью воспринимается как проявление инфантильности, недалекости. Современные барышни поголовно мечтают о карьере, деньгах, славе, хорошем образовании, высоком социальном статусе, и часто мужчины для них всего лишь ступени по лестнице, ведущей к успеху. Но и часто такое восприятие приводит молодых женщин на самое дно семейного котла, из которого они редко могут выбраться без ущерба для себя, - высказалась лидер партии «Яблоко».Быть не как все, сделать все, чтобы тебя заметили, искусством ловить хайп и набирать миллионы просмотров – сегодня это все больше актуально для представителей бурятской арт-индустрии.Леонид Григорьев, «Номер один».