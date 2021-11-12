В Бурятии заболеваемость коронавирусом снова подросла

За сутки выявлено 215 новых больных





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 12 ноября в республике зарегистрировано 65548 (+215) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 8 случаев больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12925 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 58210 (+364) человек.В стационарах получают лечение 1219 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 953. В отделениях реанимации находится 127 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4062 человек.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 6 человек, общее число смертей достигло 2057.Первым компонентом вакцины привито 439 857 человек. Завершили вакцинацию 313 969 человек.Фото: pixabay.com