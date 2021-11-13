В Улан-Удэ суд поддержал горожан в споре с чиновниками

Скандал вокруг улан-удэнского многоквартирного дома по улице Гвардейской, 8, перешел на новый этап



В Железнодорожном райсуде завершился длительный процесс, на котором люди выступили против решения чиновников городской межведомственной комиссии, принятого в декабре 2020 года.



Признать незаконным



Напомним, иск к межведомственной комиссии подала женщина из числа собственников квартир в доме по улице Гвардейской, 8. Потребовала признать незаконным заключение об аварийности ее дома и сносе.



Предназначение межведомственной комиссии состоит в рассмотрении различных домов на предмет признания их аварийными. Чиновники решают, имеются основания для этого или нет.



Значимость того самого оспариваемого решения комиссии состоит в том, что оно открыло дорогу к официальному признанию указанного дома аварийным и подлежащим сносу. На основании данного решения мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков позднее подписал соответствующую бумагу. Ситуация вызвала возмущение в доме. «Номер один» писал о начале противостояния.



Множество других собственников выступали в качестве заинтересованных лиц. Среди квартир в доме есть такие, собственником которых является город Улан-Удэ. Однако остальные принадлежат простым, небогатым людям, и они стали сопротивляться.



Кстати, 21 января 2021 года Железнодорожная райадминистрация города уведомила собственников квартир в доме, что они должны снести свои жилые помещения, и уже установила сроки.



Экспертиза вызвала сомнения



Инициативу признать дом аварийным выдвинул комитет по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) мэрии города.



Межведомственная комиссия не обследовала дом сама, и, соответственно, акт обследования ею не составлялся. Вместо этого по заказу КУИ строение обследовал индивидуальный предприниматель Барский И.М. Г-н Барский представил комиссии техзаключение (исследование технического состояния дома провел эксперт В. Б. Чимитдоржин).



Как рассказал «Номер один» юрист Алексей Жербахан, представлявший интересы истицы, дом построен в виде угла - в форме буквы «г». Центральный блок - трехэтажный и шлакоблочный. Стоит на перекрестке двух улиц. К нему примыкают два деревянных бревенчатых «крыла». Двухэтажных.



Эксперт сделал вывод, что дом по улице Гвардейской, 8, авариен и подлежит сносу.



Так, из техзаключения следовало, что физический износ несущих и ограждающих конструкций центрального блока составляет 75%. Общефизический износ аналогичных конструкций деревянных «крыльев» - тоже 75%. Дескать, «дом непригоден для дальнейшей эксплуатации, проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно».



По работе г-на Чимитдоржина как эксперта возникло немало вопросов и сомнений. Зашла речь о том, что он не провел исследование в полном объеме. Среди упреков - приведенные выводы и фотографии касаются помещений центрального блока, а помещения деревянной части дома остались без должного изучения.



«Определяя техническое состояние фундамента как аварийное, экспертом обследована только внешняя часть фундамента, при этом части фундамента, расположенной под землей, не дана оценка, ее обследование не проводилось, несмотря на то, что проведение такого исследования возможно в том числе с использованием шурфов, что подтверждается результатами судебной строительно-технической экспертизы», - указал, например, суд.



Суд заявил, что вывод о наличии в фундаменте сквозных трещин не подтвержден результатами исследований. Данные о выявлении грибка также не подтверждены лабораторно.



Эксперт пытался оправдываться. По поводу грибка сказал, что выявление его наличия возможно в лабораторных условиях либо с привлечением специалистов в области санэпидблагополучия.



«Экспертом такие специалисты не привлечены. А комиссией не поставлен вопрос о проведении дополнительной экспертизы», - упрекнул суд межведомственную комиссию.



Вывод о высокой влажности в подвале тоже вызвал сомнения. Что такое высокая влажность? «Экспертом также не применены измерительные приборы, не указан уровень такой влажности», - подчеркнул суд и отказался принять доводы, что несущая способность стен снизилась из-за высокой влажности и грибка.



Претензий было немало. Эксперт заявил о проседании фундамента, перегородок, наружных и внутренних бревенчатых стен, что вызвало перекос дверных, оконных проемов в квартирах граждан. «Данный вывод не подтвержден. Не представлено фотографий или исследований в его подтверждение», - заявил суд.



Осталось неясным, каким образом эксперт пришел к выводу, что физический износ несущих и ограждающих конструкций составляет вышеупомянутые 75%. В итоге суд отказался считать техзаключение ИП Барский И. М. соответствующим требованиям допустимости и достаточности.



Совсем другой вывод



Суд отметил, что городская межведомственная комиссия могла вызвать эксперта для дачи разъяснений или самостоятельно назначить дополнительные обследования и испытания по дому по улице Гвардейской, 8. «Это в данном случае являлось необходимым, однако не сделано», - подытожили рассмотрение техзаключения ИП Барский И. М.



Истица ходатайствовала о новой судебной экспертизе. Суд принял ее просьбу. Обследование провел эксперт «Ростехинвентаризации - Федерального БТИ» г-н Батуев.



Его вывод оказался абсолютно другим.



Физический износ дома равен 60,2% (его деревянных частей - 55,8%). «Это ниже предельно допустимого показателя. Опасность обрушения дома отсутствует», - констатировал эксперт БТИ. В зале суда он подтвердил, что наличие грибка, нарушение несущей способности фундамента, стен не установлены.



Бурятская Фемида посчитала объективным именно второе техзаключение.



Было провозглашено, что первое техзаключение по дому по улице Гвардейской, 8, составлено на основании формально проведенного осмотра многоквартирного дома. И оно не могло быть положено в основу решения межведомственной комиссии: «Ответчик акт обследования не составлял, сам осмотр не производил и недостаточно исследовал документы, представленные для решения вопроса по заявлению КУИ города Улан-Удэ о признании дома аварийным, что, безусловно, нарушает права и законные интересы собственников жилых помещений».



Доводы, что МЧС и Роспотребнадзор нашли провода с нарушенной изоляцией, нет фонарей над подъездами, придомовая территория содержится с санитарными нарушениями и т. д., расценили как не являющиеся основанием признать дом аварийным.



Таким образом, не обнаружив бесспорных доказательств, что основания объявить дом аварийным имелись, судья Железнодорожного райсуда Татьяна Алтаева признала заключение городской межведомственной комиссии незаконным.



Юрист Алексей Жербахан, выступавший на стороне истицы-победительницы, не исключает, что данное решение будет обжаловано проигравшей стороной в Верховном суде Бурятии.



Обратились в органы



Напомним нашим читателям, что события вокруг дома по Гвардейской, 8, затрагивают не только «гражданскую» сферу, но также и правоохранительные органы.



В соответствующем Улан-Удэнском территориальном отделе управления Следственного комитета России по Бурятии рассматривается заявление граждан об изучении событий вокруг дома в уголовном ключе.



Предварительное рассмотрение тянется довольно долго. Бумаги ходят туда-сюда. Граждане уже были на приеме у руководства бурятского Следкома. Есть впечатление, что в последние недели силовики ждут, чем закончится разбирательство в райсуде и в Верховном (если будет подана апелляционная жалоба).



Если Верховный суд подтвердит позицию райсуда, то решение вступит в законную силу. Можно будет говорить, что чиновники хотели признать дом аварийным и подлежащим ликвидации по некорректным документам.



Граждане станут твердо настаивать на наказании виновных. Среди жильцов ходят слухи, что, «приговаривая» к сносу дома на привлекательных для многоэтажной застройки улицах, улан-удэнские чиновники расчищают будущие стройплощадки для какой-то крупной строительной компании.



В последнее время перешептывания подпитываются громким задержанием силовиками экс-руководителя КУИ города Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой по подозрению в нарушении ею закона во времена руководства этим имущественно-земельным ведомством.



Петр Санжиев, «Номер один».

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