В Бурятии набирает популярность райдшеринг

Вместо автобусов пассажиры все чаще выбирают частных водителей



Рост цен на бензин и удорожание автобусных перевозок между Улан-Удэ и соседними населенными пунктами привели к бурному росту в 2021 году бизнеса попутных перевозок (райдшерингу). Когда частные водители, в чьих машинах есть места, чтобы «не гонять порожняком», заполняют их за полцены попутчиками. Лишь бы окупить затраты на топливо.



С этой целью жители Бурятии ранее активно использовали французский онлайн-агрегатор BlaBlaCar. Однако когда с началом пандемии власти начали чинить препятствия сервису, то народ переключился на поиск вариантов поездки в соцсетях и мессенджерах. Например, в группе Viber «Нам по пути 03» насчитывается более 5 тыс. подписчиков, где водители, курсирующие по Бурятии, а также отправляющиеся в Иркутск и Читу, скидывают предложения типа: «Уеду завтра утром в Иркутск, есть два места», "Возьму пассажира в Читу». Тут же идет переписка между желающими уехать и теми, кто отправляет посылки и другой попутный груз. Еще больше подписчиков у мессенджера «Попутчики 80/75/» (8,5 тыс. подписчиков), объединяющего Забайкальский край и частично Бурятию.



Такая система выгодна для всех сторон. Допустим, чтобы добраться до Иркутска на малолитражке и обратно, в среднем потребуется израсходовать бензина примерно на 3,2 тыс. рублей. Водитель же с помощью пассажира компенсирует большую часть расходов на дорогу. А пассажиры добираются до места назначения по доступной цене. Так, стоимость проезда одного попутчика из Улан-Удэ до Иркутска в среднем составляет 800 - 1000 рублей, аналогичные расценки действуют по маршруту «Улан-Удэ – Чита». В то время как за место в переполненном и неудобном автобусе придется выкладывать 1300 рублей в одну сторону.



- В Иркутск семьей прилетели днем, а поезда в Улан-Удэ отправляются только вечером. Слоняться по городу после ночного перелета не захотелось, - рассказывает улан-удэнец Сергей. - Мы вспомнили про группу в мессенджере, и там сразу же нашелся водитель, который забрал нас вместе с большими сумками прямо от аэропорта Иркутска на своей «Киа-Рио». Оказалось, что в это время улан-удэнская пара собралась также ехать в Улан-Удэ из Иркутска и решила взять попутчиков.



Попутчики довезли семью прямо до дома, а стоимость подобного удовольствия составила 3 тыс. рублей. Это оказалось примерно на 50% дешевле, чем добираться используя сложную схему «аэропорт-такси-автобус-такси». Добавим, что стоимость заказа такси по маршруту «Иркутск - Улан-Удэ» начинается от 9 тыс. рублей.



По некоторым оценкам, ежемесячный оборот райдшеринга в Бурятии составляет около 10 млн рублей, но точных цифр никто не назовет, поскольку оплата в основном осуществляется наличными. Причем основной поток формирует даже не межгород, а связи между Улан-Удэ и районными центрами. Сервисы попутных машин уже реально начали конкурировать и отнимать клиентов у междугородних автобусных линий. Не случайно по всей стране объединения автопассажирских перевозчиков регулярно и безуспешно направляют в суды иски о запрете деятельности онлайн-агрегаторов, обвиняя их в помощи нелегальным перевозчикам.



Водители автобусов считают, что находятся в неравных условиях. Ведь частники, использующие сервисы райдшеринга, не платят налоги и экономят на расходах по обеспечению безопасности пассажиров.



Интересно, что минтранс РФ недавно представил законопроект, согласно которому осуществляется попытка отрегулировать деятельность онлайн-агрегаторов для совместных поездок на автомобилях. Водителей, зарегистрированных в соответствующих онлайн-сервисах, хотят отслеживать и контролировать. Например, нельзя будет брать в машину (даже если это микроавтобус) более пяти попутчиков, а также наличные за проезд с пассажиров. За нарушения грозит блокировка, а водителям - штрафы. Тем не менее прохождение закона в Госдуме пока под вопросом. И даже если он пройдет, каким образом планируется контролировать его соблюдение?



К слову, участникам сообществ постоянно рекомендуют не делать предоплату водителям перечислением денег на их карты. Поскольку нередки случаи, когда пассажиров обманывают, забирая деньги и не оказывая услуги. В целом эксперты отмечают, что дорога с малознакомым водителем или попутчиком сама по себе несет в себе риски.



Так, недавно в Москве был осужден преступник, убивший и ограбивший женщину-водителя сервиса BlaBlaCar, взявшую попутчика до Тулы. Он получил наказание в виде 25 лет лишения свободы. В Красноярске несколько лет назад осужден водитель сервиса, взявший в попутчики 18-летнюю студентку и убивший ее по дороге. Поэтому предосторожность не помешает.



- Прежде всего, решив воспользоваться услугами сервиса, необходимо озаботиться безопасностью, ведь мало того, что водитель может быть недостаточно опытным и есть риск аварии, главное - «профилактировать» его от необдуманных действий, - рассказал Андрей, бывший оперативник МВД по Бурятии. - Перед поездкой постарайтесь узнать марку автомобиля, а уже перед тем как сесть в машину, сфотографируйте номер автомобиля и переправьте его своим знакомым. Причем сделать это нужно так, чтобы водитель видел ваши действия. Если есть малейшие сомнения в квалификации водителя или возникает чувство небезопасности, отменяйте поездку.



По словам эксперта, в пути не стоит многого рассказывать о себе незнакомому водителю, распространяться о том, куда едете, и демонстрировать свою материальную обеспеченность. Например, возрастают риски, если водитель узнает, что вы добираетесь в аэропорт, чтобы выехать, допустим, в Дубай. Очень небезопасно садиться в машину и девушкам, решившим ехать в ночное время в компании с незнакомыми мужчинами. В подобных случаях также лучше отказаться от поездки и воспользоваться официальным транспортом.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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