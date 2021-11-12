Жители Бурятии стали чаще искать работу

Наиболее востребованной оказалась сфера «ИТ, интернет, телеком»





Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировала количество резюме в октябре 2021 года. Выяснилось, что в этом месяце работу активно искали около 11 тысяч жителей Бурятии.

«В регионе количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 18% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года – то есть, жители Бурятии стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. В целом по России соискательская активность не изменилась – резюме открыто столько же, сколько и год назад», - сообщили в пресс-службе компании.Сильнее всего вырос интерес жителей Бурятии к профессиональной сфере «ИТ, интернет, телеком» - здесь было открыто на 46% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 37% больше соискателей стало в сфере «Административный персонал», на 33% - в сфере «Медицина, фармацевтика». И наоборот: заметно снизилась активность соискателей из сферы «Наука, образование» (-8%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-3%).В целом наиболее популярной у жителей Бурятии остается профессиональная сфера «Продажи» - к ней относятся 12% актуальных резюме. На втором месте – «Административный персонал» и «Транспорт» (по 8%), на третьем – «Бухгалтерия» и «Производство» (по 5%).Фото: pixabay.com