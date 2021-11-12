4 года тюрьмы за поддельный сертификат

Что будет, если купить в интернете сертификат о прохождении вакцинации?



Отвечает заместитель прокуратуры Советского района г. Улан-Удэ Н.А. Меркушев:



Лицо, изготовившее либо продавшее сертификат, содержащий ложные сведения, а также тот, кто, несмотря на подложность документа, приобрел его и использовал, например, предъявив при посещении кафе или фитнес-клуба, подлежат ответственности по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», предусматривающей наказание до 2 лет лишения свободы. При этом, уполномоченные на проведение вакцинации лица, фактически не применившие вакцину, но внесшие в сертификат об этом ложные сведения, несут ответственности по статье 292 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Служебный подлог», по которой может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.



Фото: pixabay.com

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