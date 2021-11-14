Как оформить завещание

Жителей Бурятии консультирует юрист Ирина Сивакова



После смерти свекрови, моему мужу и его сестре приходится доказывать в суде, что наследство действительно принадлежит им. Как правильно оформить завещание?



С.П., с. Тарбагатай



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



Обязательно следует указать в завещании



1. Подробные сведения о наследнике



По закону человек может завещать свое имущество любым лицам (ст. 1119 ГК РФ). Достаточно указать только Ф.И.О. наследника — и он уже сможет претендовать на наследство. Но может произойти так, что кто-то другой с такими же Ф.И.О. тоже захочет стать наследником и предъявит свои права.



Чтобы избежать подобных недоразумений, нужно указать дополнительные сведения о наследнике, по которым его можно идентифицировать (дату рождения, паспортные данные, ИНН и т. д.);



Нотариус не сможет разыскать наследника, если в завещании не будет указано его место жительства или работы.



Закон обязывает нотариусов извещать наследников об открытии наследства только, если им известно, где наследник живет или работает (ст. 61 Основ законодательства о нотариате). Поэтому в завещание очень желательно включить эту информацию.



2. Подназначенные наследники



Завещание может не сработать, если указанный в нем наследник умрет раньше наследодателя, либо одновременно с ним, либо после открытия наследства, не успев принять его, либо откажется от наследства или будет отстранен как недостойный наследник.



Во всех этих случаях наследство перейдет не к родственникам наследника (как многие ошибочно полагают), а к родственникам наследодателя — т. е. в порядке очередности, установленной законом, как будто завещания вовсе не было.



Поэтому изначальный замысел наследодателя передать наследство конкретному человеку так и не будет реализован. Например:

- после смерти супруги ее муж и сын от другого брака унаследовали по половине квартиры. Мужчина не усыновлял ребенка супруги, так что они приходились друг другу отчимом и пасынком.



Отчим завещал свою долю квартиры пасынку, чтобы жилье в будущем полностью перешло его семье. Но в итоге пасынка не стало вскоре после отчима.



Он так и не успел принять наследство — поэтому его дети не смогли получить долю, принадлежавшую отчиму. Им пришлось делить квартиру с родной сестрой отчима, которая стала его наследницей по закону.



Предотвратить подобное помогает подназначение наследника. В завещании указывается другой наследник, к которому должно перейти наследство в том случае, если его не получит основной наследник (ст. 1121 ГК РФ).



Возвращаясь к нашему примеру: если бы отчим подназначил наследниками в завещании детей своего пасынка, то квартира перешла бы полностью к ним.



3. Подробные сведения о наследстве



Если в завещании перечисляется конкретное имущество, очень важно, чтобы оно было описано как можно точнее.



Так, если адрес завещанной недвижимости будет указан неверно, наследникам придется обращаться в суд, чтобы получить свое законное наследство.



К примеру, мужчина завещал свой дом внуку, но номер дома указал не «2» (как по документам), а «1». Из-за этого внуку отказали в выдаче свидетельства о праве на наследство и только в суде ему удалось подтвердить, что ранее дом действительно числился под номером «1».



Значит, именно это строение и имел в виду его дедушка, составляя завещание (решение Слюдянского р-го суда Иркутской обл., дело № 2-341/2015).



Чтобы избежать подобных ошибок, отправляясь к нотариусу для составления завещания, лучше взять с собой документы на имущество, которое будет указано в завещании (хотя по закону это и необязательно).



Фото: pixabay.com

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