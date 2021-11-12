В Бурятии за лучший стих о вакцинации пообещали 10 тысяч рублей

Видео со стихами надо опубликовать на личной странице в Инстаграм



Минздрав Бурятии объявил о запуске конкурса стихов о вакцинации против COVID-19.



«Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму. Напишите стихи о важности и необходимости вакцинации против коронавируса. Креатив и фантазия приветствуются», - сообшается в официальном аккаунте министерства в Инстаграм.



Согласно условиям конкурса, до 27 ноября необходимо написать стихотворение о вакцинации и опубликовать видео со стихами на личной странице в Инстаграм с хэштэгом #БурятияПрививайся и с отметкой аккаунтов @minzdrav_03 и @buryatiaofficial. Для участия в конкурсе аккаунт должен быть открытым.



Жюри определит трёх победителей, которые получат приз от Медицинской палаты Бурятии. За 1 место предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей, за 2-е – 7 тысяч и 5 тысяч рублей – за 3-е место.



Подведение итогов состоится 30 ноября на странице @minzdrav_03. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Минздрава РБ.



Фото: «Номер один»

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