В Бурятии придумали, как заманить врачей в больницы

Правда, о повышении зарплат медикам речи не идет



Минздрав Бурятии сообщил о важном совещании, которое состоялось вчера с участием главы республики Алексея Цыденова, представителей БГУ и министерства образования и науки РБ. Как сообщается в официальном аккаунте министерства в соцсетях, приняты важные решения по проблеме кадрового дефицита в здравоохранении Бурятии. При этом сама проблема нехватки врачей названа «одной из первоочерёдных и самых острых».

Так, с 15 ноября начнется целевой набор на специальность врача.



«Учитывая слабую подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (149 выпускников в прошлом году не сдали экзамены), мы запускаем сетевые классы подготовки школьников к ЕГЭ по химии и биологии совместно с министерством образования и науки РБ и дополнительные курсы совместно с БГУ. С будущего года кратно увеличиваем целевой набор в наши медицинские колледжи. Отдельно внедряем полную систему кураторства и наставничества ребят со стороны органов местного самоуправления и Минздрава РБ», - сообщили в министерстве.



Также дополнительно будет выделен миллион к программе «Земский доктор» для специалистов, приезжающих в моногорода (Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск).



«Ранее выделялся 1 млн рублей, но большого потока специалистов не было», - констатировали в Минздраве.



Кроме того, начнется работа по переходу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, готовых отработать по целевому направлению. Их дальнейшее обучение будет оплачиваться из средств республиканского бюджета.



Напомним, о проблеме дефицита врачей в больницах Бурятии «Номер один» сообщал



При этом проблема дефицита врачебных кадров наблюдается по всем районам Бурятии: с 2020 года из региона убыли 122 врача и 228 средних медработников.



Фото: pixabay.com Так, с 15 ноября начнется целевой набор на специальность врача.«Учитывая слабую подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (149 выпускников в прошлом году не сдали экзамены), мы запускаем сетевые классы подготовки школьников к ЕГЭ по химии и биологии совместно с министерством образования и науки РБ и дополнительные курсы совместно с БГУ. С будущего года кратно увеличиваем целевой набор в наши медицинские колледжи. Отдельно внедряем полную систему кураторства и наставничества ребят со стороны органов местного самоуправления и Минздрава РБ», - сообщили в министерстве.Также дополнительно будет выделен миллион к программе «Земский доктор» для специалистов, приезжающих в моногорода (Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск).«Ранее выделялся 1 млн рублей, но большого потока специалистов не было», - констатировали в Минздраве.Кроме того, начнется работа по переходу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, готовых отработать по целевому направлению. Их дальнейшее обучение будет оплачиваться из средств республиканского бюджета.Напомним, о проблеме дефицита врачей в больницах Бурятии «Номер один» сообщал уже не раз , особенно остро она стоит в сельских районах. Не привлекают врачей и высокие единовременные выплаты. Так недавно под серьезный удар попал Закаменск. За два летних месяца из районной больницы уволились сразу 13 специалистов.При этом проблема дефицита врачебных кадров наблюдается по всем районам Бурятии: с 2020 года из региона убыли 122 врача и 228 средних медработников.Фото: pixabay.com

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