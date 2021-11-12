В Улан-Удэ открыли мемориальную доску первому президенту Бурятии

Она установлена на доме, где жил Леонид Потапов





12 ноября в Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной доски первому президенту Бурятии Леониду Потапову. Памятный знак установлен на доме по улице Профсоюзная, 33, где он жил.

- Невозможно переоценить личный вклад Леонида Васильевича в развитие нашей Бурятии и Улан-Удэ. Его трудолюбие, ответственность и любовь к делу знакомы многим улан-удэнцам. Леонид Васильевич умел выслушать людей, вникнуть в суть проблемы, старался помочь каждому. Его встречи проводились и в формате приемов по личным вопросам, и в ходе выездов в трудовые коллективы, да и просто случайно на улице. Даже когда он оставил пост первого президента республики, не имея властных полномочий, зачастую он обращался в органы государственной и муниципальной власти, звонил и ходатайствовал о помощи конкретному простому человеку. Мы будем гордиться тем, что жили и работали с человеком, который так много сделал для родной республики, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





В мероприятии приняли участие Глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители Совета ветеранов республики и других общественных организаций, коллеги, друзья, родные.Участники памятной встречи неоднократно отмечали, что Леонида Потапова отличало глубокое чувство патриотизма. Об этом сказала и его супруга Нина Сергеевна.- Леонида Васильевича неоднократно приглашали работать в Москву, и однажды он даже поехал на собеседование в Министерство путей сообщения. Побыл в Москве, посмотрел и, пока летел в самолёте домой, решил отказаться. Он из Бурятии не хотел уезжать. Мы прожили в Туркмении три года, после этого тоже предложения были по работе, но он каждый раз отказывался. Бурятия и всё. Он очень любил свою родину и не хотел уезжать отсюда, - рассказала Нина Сергеевна.Также сегодня в правительстве Бурятии состоялось собрание Совета ветеранов, посвященное памяти Леонида Потапова. Содействие в установке мемориальной доски оказала администрация Улан-Удэ.Леонид Потапов родился в 1935 году в поселке Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства. Работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС. В 1987 году Потапова направили в Туркменскую ССР, где он был председателем Марыйского облисполкома, заместителем председателя Верховного совета Туркменской ССР. В 1990 году его избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в 1991 году — председателем Верховного совета Бурятской АССР.В 1994 году Леонид Потапов победил на всенародных выборах и стал первым президентом - председателем правительства Бурятии, потом он переизбрался на второй и третий сроки. В последние годы работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН. В ноябре 2020 года 85-летний Леонид Потапов заразился коронавирусной инфекцией, после чего умер.Фото: мэрия Улан-Удэ