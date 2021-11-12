Житель Бурятии отдал брату свою почку

В Республиканской больнице прошла вторая операция по трансплантации органов



11 ноября хирурги Республиканской клинической больницы им. Семашко провели вторую трансплантацию почки. Реципиентом стал мужчина 38 лет с хронической почечной недостаточностью, а донором - его брат.

«Операция прошла в штатном режиме. В данный момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. Донору хирургическое вмешательство выполняется лапароскопическим методом, т.е. через четыре прокола. Срок реабилитации и восстановления при данном способе значительно сокращается», - сообщили в Республиканской больнице.



Операция проходила под контролем специалистов из центра Шумакова - главного трансплантологического центра страны, однако выполняли ее только хирурги Республиканской больницы.



«Трансплантационная команда РКБ - бригада врачей (хирурги, анестезиологи, нефрологи), прошла многоэтапное обучение, обладает высоким уровнем подготовки и опыта для внедрения данного вида помощи жителям Бурятии», - отметили в больнице.



Напомним,



Фото: РКБ им. Семашко «Операция прошла в штатном режиме. В данный момент мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. Донору хирургическое вмешательство выполняется лапароскопическим методом, т.е. через четыре прокола. Срок реабилитации и восстановления при данном способе значительно сокращается», - сообщили в Республиканской больнице.Операция проходила под контролем специалистов из центра Шумакова - главного трансплантологического центра страны, однако выполняли ее только хирурги Республиканской больницы.«Трансплантационная команда РКБ - бригада врачей (хирурги, анестезиологи, нефрологи), прошла многоэтапное обучение, обладает высоким уровнем подготовки и опыта для внедрения данного вида помощи жителям Бурятии», - отметили в больнице.Напомним, первая операция по трансплантации почки прошла в Республиканской больнице 12 сентября. Позже улан-удэнку, которая стала донором почки для своей дочери, наградили почетным знаком.Фото: РКБ им. Семашко

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