В Улан-Удэ приставы выдворили из квартиры многоэтажки пять собак

Своим запахом и лаем животные портили жизнь соседям





В Улан-Удэ судебным приставам пришлось исполнить необычное решение суда. Как сообщили в УФССП Бурятии, еще в 2016 году к ним поступил исполнительный лист об обязании освободить квартиру от содержащихся в ней собак и устранить посторонние запахи. В тот год хозяйка жилья выполнила требования суда добровольно, однако позже женщина вновь обзавелась животными.

«В своей двухкомнатной квартире женщина содержала 5 особей собак, чем доставляла неудобства соседям по подъезду. Не выдержав специфического запаха, исходящего из жилья женщины, хозяйка соседней квартиры подала заявление о возобновлении исполнительного производства», - рассказали в УФССП.Пристав принял ряд принудительных мер в отношении женщины, однако та постоянно затягивала с исполнением судебного решения. Не помогло и неоднократное привлечение любительницы животных к административной ответственности.«В связи с тем, что горожанка не торопилась исполнять решение суда, судебный пристав сообщил ей дату исполнительных действий. Только после этого женщина согласилась обеспечить доступ в свою квартиру и передать животных волонтерам для дальнейшего помещения в приют», - сообщает пресс-служба УФССП.Теперь гражданке необходимо привести свою квартиру в надлежащее состояние, устранив посторонние запахи, для полного исполнения требований суда.Фото: УФССП Бурятии