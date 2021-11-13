Прокуратура Бурятии проводит «горячую линию» по нарушению прав инвалидов

Обращаться на «горячую линию» можно с 11 по 19 ноября



С 11 по 19 ноября 2021 года в прокуратуре республики работает телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений прав инвалидов и граждан с диагнозом «Диабет» на обеспечение лекарственными средствами и средствами диагностики, в том числе инсулиновыми тест-полосками.

В случае необеспечения граждан медицинскими учреждениями лекарствами и изделиями медицинского назначения можно обратиться с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по номеру телефона – 21-11-42, 8-914-050-96-79.

По вопросам ненадлежащего лекарственного обеспечения граждане также могут направлять обращения в письменном виде, в том числе в электронной форме на официальный сайт прокуратуры Республики Бурятия.





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