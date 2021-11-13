В Бурятии растет популяция омуля





В Бурятии отмечается положительная динамика изменения численности омуля, заходящего на нерест в реки Селенга, Баргузин, Верхнюю Ангару и Кичеру. По информации Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, в 2016 году так называемых производителей нерестящихся рыб было зафиксировано 600 тыс., в 2017 году - 1 млн 253 тыс., в 2018 году - 1 млн 601 тыс., в 2019 году - 1 млн 664 тыс., в 2020 году - 1 млн 896 тыс., в 2021 году - более 1 млн 900 тысяч.

- По наблюдениям нашей науки, которая занимается подсчетом биомассы байкальского омуля, еще требуется минимум три года, чтобы общая биомасса достигла соответствующих промышленных масштабов, чтобы можно было разрешить ловлю омуля не в нерестовый период, а именно летнюю добычу. Но пока три года мы еще будем работать по сохранению и увеличению нерестовых стад байкальского омуля, - говорит начальник отдела государственного контроля охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Александр Ежов.