В Бурятии запускают целевой набор на обучение врачебному делу



11 ноября состоялось совещание у главы Бурятии Алексея Цыденова совместно с региональными министерствами образования и здравоохранения, а также с Бурятским государственным университетом.

На совещании приняли ряд решений. С 15 ноября министерство здравоохранения начинает целевой набор на специальность врача (подробности будут на аккаунте @minzdrav_03). Учитывая слабую подготовку к ЕГЭ по профильным предметам (149 выпускников в прошлом году не сдали экзамены), минздрав запускает сетевые классы подготовки школьников к ЕГЭ по химии и биологии совместно с министерством образования и науки РБ и дополнительные курсы совместно с БГУ им. Доржи Банзарова.

С 2022 года кратно увеличивается целевой набор в республиканские медицинские колледжи.

Отдельно будет внедряться полная система кураторства и наставничества ребят со стороны органов местного самоуправления и минздрава.

Также дополнительно будет выделен миллион к программе «Земский доктор» для специалистов, приезжающих в моногорода (Закаменск, Кяхта и Гусиноозерск). Ранее выделялся один миллион, но не было большого потока специалистов.

Начнется также работа по переходу на бюджетное обучение студентов-платников старших курсов, готовых отработать по целевому направлению. Обучение будет оплачиваться из средств республиканского бюджета.





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