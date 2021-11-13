Родители Захара Котенко обратились к тем, кто просит прекратить судебные тяжбы



Антон и Татьяна Котенко – родители умершего в Детской клинической больнице 10-месячного Захара записали обращение в соцсетях относительно приговора суда и своих дальнейших действий.

Напомним, девятого ноября судья Советского райсуда Улан-Удэ Ирина Сультимова вынесла приговор врачу-реаниматологу, обвиняемому в смерти малыша Захара Котенко. Согласно вердикту, врачу ограничили свободу сроком на 2,5 года и запретили заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако и от этого наказания подсудимый будет освобожден в связи с истечением срока давности.

В суд уголовное дело в отношении врача, обвиняемого по ч .2 ст 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья потребителей», поступило 26 июля этого года. Однако на суде дело было переквалифицировано на ч. 2 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По этой статье срок давности составляет всего 2 года, тогда как по ст. 238 - 10 лет.

12 ноября семья Котенко получила приговор суда.

- С самого начала, когда мы начали бороться за объективность, за справедливость и хотели узнать, что произошло с нашим ребенком, нам начали ставить палки в колеса. Сначала уголовное дело не возбуждали, потом начались проблемы со следствием – постоянно менялись следователи, с экспертизами, которые постоянно затягивались. Только при переводе экспертизы в другой регион удавалось объективно установить все обстоятельства, - напомнил Антон Котенко о пути, который проделала его семья на пути к возбуждению уголовного дела.

Татьяна и Антон считают, что только в другом регионе они смогут добиться правды, а здесь справедливый приговор «попросту украли».

- Сейчас наблюдаем ту же самую картину. Никаких правовых оснований переквалифицировать дело не было. Об этом не заявляли ни подсудимый, ни его адвокат, ни прокурор, ходатайств не было. Обвинение по 238 статье УК РФ было вынесено и подписано заместителем генпрокурора РФ. Любой юрист знает, что это значит. Обжаловать его можно было только у генерального прокурора России, - отметил отец мальчика.

В конце Татьяна Котенко обратилась ко всем, кто следит за их историей. В частности к тем, кто хочет, чтобы семья прекратила все разбирательства.

- Прежде чем вы напишете комментарий, или подумаете про нас, чтобы мы оставили в покое память о нашем ребенке, ответьте себе честно на простой вопрос. Представьте себя хотя бы на 10 секунд на нашем месте. Если бы вашего ребенка так же хладнокровно бросили умирать, как бы вы поступили на нашем месте?

Теперь родители Захара надеются только на кассацию.

- Мы не сдадимся! Просим от вас максимальной поддержки, - обратились супруги к общественности.

Фото: "Номер один"