В Улан-Удэ введение QR-кодов в общественном транспорте не планируется

В администрации опасаются роста числа конфликтов на транспорте



В Улан-Удэ нет планов по введению QR-кодов для проезда в пассажирском транспорте города. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачев. По его словам, технически это будет сложно выполнить, прежде всего для частных автобусов, поскольку создаст проблемы с контролем со стороны водителей, а "у населения эти меры не найдут поддержки".



Действительно, трудно представить, как технически водитель "маршрутки" будет в ходе остановки и загрузки пассажиров в салон сканировать у них QR-коды и сличать с паспортами, особенно в часы пик. Подобное нововведение, как опасаются в мэрии, не приведет ни к чему, кроме скапливания автобусов на пассажирских остановках, увеличению числа конфликтных ситуаций и росту числа заторов. Поэтому эта довольно дурная по своей сути идея, которая, напомним, была уже опробована в ряде российских городов, была благополучно отвергнута чиновниками.



Судя по всему, общественный транспорт пока оставляют в покое в связи со сложностью администрирования. Чего нельзя сказать о железнодорожном и авиационном транспорте. Так правительство РФ внесло в Думу законопроект о введении общероссийской системы QR-кодов, подтверждающих перенесенный коронавирус или вакцинацию. По QR-кодам в частности планируют продавать билеты на междугородние и международные авиационные и железнодорожные перевозки. "Единая Россия", имеющая большинство в Госдуме (Бурятию в нижней палате представляют депутаты Николай Будуев и Вячеслав Дамдинцурунов) уже поддержала новые ограничения. Это означает, что депутаты, скорее всего, в ускоренном режиме примут новые запреты и уже в начале 2022 году пользоваться самолетами и поездами многие жители республики не смогут.





фото: "Номер один"

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