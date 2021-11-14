В Бурятии от коронавируса умерли пять пенсионеров

За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 229 жителей



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии, 14 ноября зарегистрировано 65.996 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них около половины (47%, 30902 человек) - жители Улан-Удэ. При этом, за прошедшие сутки вирус подтвердился у 229 человек, число контактных лиц – 13739 человек.



По данным Минздрава РБ, всего выздоровели от COVID-19 за сутки 207 человек. В стационарах Бурятии получают лечение 1274 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1005. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 73), на ИВЛ – 79 пациентов (из них старше 65 –42), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 61.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1517 коек: занято – 1274, свободно – 243 койки. Занятость коечного фонда составляет 84%.



По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3923 человек. Всего умерло от COVID-19 - 2067 человек, в том числе за прошедшие сутки 5 пациентов (в возрасте до 65 лет - 0, старше 65 лет – 5 чел.).



фото: "Номер один"

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