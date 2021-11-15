Гусиноозерск попадет в список зон, которым грозит затопление

Решение об этом потребовала принять прокуратура



Прокуратура Бурятии обратилась в суд с иском о возложении на министерство природных ресурсов республики обязанности включить город Гусиноозерск в перечень населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами. Также прокуратура потребовала обязать министерство обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов с предложением определить границы зон затопления на территории Селенгинского района.

«Определение границ зон затопления и подтопления позволит предотвратить негативное воздействие вод, предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Хозяйственная деятельность на землях с особым режимом использования территорий, подверженных затоплению, ограничится», - пояснили в надзорном ведомстве.



Суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.



Напомним, в Гусиноозерске сотни жителей поселка Набережный оказались



Ранее ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.



Фото: ОНФ Бурятии «Определение границ зон затопления и подтопления позволит предотвратить негативное воздействие вод, предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Хозяйственная деятельность на землях с особым режимом использования территорий, подверженных затоплению, ограничится», - пояснили в надзорном ведомстве.Суд требования прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.Напомним, в Гусиноозерске сотни жителей поселка Набережный оказались в отчаянной ситуации . С 2014 года здесь происходит интенсивное подтопление жилых застроек подземными водами. Под действием высокого уровня грунтовых вод основные несущие элементы жилых построек разрушаются. Земельные участки, предназначенные для огородов, так же стали непригодными.Ранее ученые выяснили, что проблема имеет рукотворный характер. Причиной затопления стали технические мероприятия по повышению и поддержанию необходимого уровня озера Гусиное (2010 год – сооружение Галтайского водозаборного сооружения и регулятора – сброса искусственного сбросного устройства), проведенные в период с 2003 – 2010 гг. Однако, в итоге дорогостоящее мероприятие по улучшению экологической ситуации привело к катастрофическим последствиям. Причина такого парадоксального результата – грубые ошибки, сделанные в начале 2000-х годов при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений.Фото: ОНФ Бурятии

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