В Бурятии волонтеры ОНФ возобновили работу в условиях пандемии

На постоянной основе помощь оказывают пяти подшефным жителям Улан-Удэ



Активисты ОНФ продолжают помогать медикам и населению в Бурятии. В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе волонтеры из числа активистов ОНФ и участников команды «Молодежка ОНФ» оказывают помощь по разным направлениям, сообщили в пресс-службе ОНФ.



Два года назад с началом работы всероссийского штаба взаимопомощи #МыВместе ОНФ возобновил проект «Связь поколений», в рамках которого волонтеры берут под свое шефство определённое количество граждан, которые особенно остро нуждаются в постоянной помощи. В 2021 году эта работа продолжается и помощь оказывается на постоянной основе пяти подшефным жителям Улан-Удэ.



«На данный момент волонтеры регулярно помогают пяти пожилым гражданам. За каждым подшефным закрепляется по 2 волонтера, за счет чего возникают дружеские доверительные отношения с обратившимися гражданами, связь поколений, когда молодежь помогает людям старшего возраста», - прокомментировала координатор команды «Молодежка ОНФ» в Бурятии Александра Глушкова.



участник акции, активист ОНФ в Бурятии Алдар Дмириев отметил, что оказывать помощь продуктовыми наборами всем нуждающимся не представляется возможным из-за отсутствия спонсорской помощи. Поэтому пока волонтеры занимаются теми вопросами, в которых может пригодиться их физическая помощь в быту.



Участники акции также возобновляют помощь медикам. С 15 ноября волонтеры акции выходят на работу в пункт вакцинации и в городскую поликлинику №2.



Планируется, что волонтеры будут оказывать ежедневную помощь в Фронтальном офисе поликлиники и возьмут на себя часть нагрузки по приему и перераспределению вакцинирующихся в пункте вакцинации в одном из торговых центров города. Задача добровольцев – помочь пациентам корректно заполнить документы, распределить потоки людей для первой и второй прививки, собрать информацию о самочувствии и побочных реакциях после процедуры. А также помочь медикам в заполнении необходимых медицинских бумаг по каждому пациенту.



Фото: пресс-служба ОНФ Бурятии

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