В Бурятии число новых случаев COVID-19 в сутки выросло до 235

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике превысило 66 тысяч



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 66 231. Это на 235 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (30 984). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 073 человека, за последние сутки – шестеро (пять из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 192 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 13 955 человек.



В стационарах получают лечение 1 308 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1037. В отделениях реанимации находится 129 пациентов (из них старше 65 лет – 75), на ИВЛ – 77 пациентов (из них старше 65 –44), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1 517 коеки: занято – 1308, свободно – 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,2%



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 958 человек.



Всего выздоровели от коронавируса



За сутки проведено исследований от 2 444 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 658 194 исследований.



Первым компонентом вакцины привито 446 664 человек. Завершили вакцинацию 316 374 человека.



Фото: pixabay.com





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