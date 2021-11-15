В Улан-Удэ еще 558 детей получили путевки в детские сады

В городе прошло ноябрьское комплектование в детсады



В Улан-Удэ прошло ноябрьское комплектование в детские сады. На основании заявок, полученных от руководителей дошкольных учреждений, направление в детские сады получили 558 детей. Из них от 1,5 до 3 лет – 218 детей, от 3 до 7 лет - 340 детей, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.



Всего от руководителей дошкольных учреждений на текущий период поступило 1240 заявок.



"Статус ребенка можно проверить на сайте



Фото: pixabay.com

В Улан-Удэ прошло ноябрьское комплектование в детские сады. На основании заявок, полученных от руководителей дошкольных учреждений, направление в детские сады получили 558 детей. Из них от 1,5 до 3 лет – 218 детей, от 3 до 7 лет - 340 детей, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.Всего от руководителей дошкольных учреждений на текущий период поступило 1240 заявок."Статус ребенка можно проверить на сайте sad.obr03.ru , и в случае получения направления обращайтесь в детские сады в дни приема посетителей. Узнать, получил ли ребенок направление в детский сад можно по тел.: 21-68-09, 21-11-03", - добавили в комитете.Фото: pixabay.com

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