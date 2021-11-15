В Бурятии известный бизнесмен поймал огромную рыбу

Вадим Бредний оказался фартовым рыбаком





Депутат горсовета Улан-Удэ, директор торговой компании «Титан» Вадим Бредний удачно съездил на рыбалку, выловив огромную щуку. Фотографией рыбы бизнесмен поделился в соцсетях.





«Фартовая рыбалка на Ине! Съездил с друзьями в прошедшие выходные на первый лёд на приток Баргузина - реку Ина. Несмотря на тёплую погоду - дул тёплый ветер и ноль градусов - щука брала хорошо. В основном клёв шёл на балансиры и плюс на джиг-головки. Экземпляры ловятся по 1-2 кг. Реже встречаются трёшки», - рассказал предприниматель.







По словам Вадима Бредния, его очень удивило большое количество рыбаков.«Рыбаки активно перемещается по реке по ямам в поисках улова. Практически все ямы на реке уже обсверлены. Помимо щук, ловили конечно же и окуней. А также - сазаны, лещи, сомы. Самые отчаянные рыбаки уже начали движение по закрайкам льда на мотоциклах и буранах. Один «смельчак» решил даже проехать на «Сурфе» и провалился. Благо метр глубина была. Но вытаскивали «Уазиками» его долго. Лучше пешком с рюкзачком и саночками. Это и безопасно и полезно для здоровья», - посоветовал бизнесмен.Фото: с личной страницы Вадима Бредний