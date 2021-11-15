В Бурятии возбудили 11 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации

В республике QR-коды о вакцинации требуются во всех общественных заведениях



Сотрудники правоохранительных органов Бурятии возбудили 11 уголовных дел по фактам подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил в воскресенье глава республики Алексей Цыденов в эфире телеканала «Россия-24».



«Проблема не сказать, чтобы острая, но такие факты есть. На сегодня 11 уголовных дел у нас возбуждено, я надеюсь, что мы не допустим, чтобы у нас было массовое использование таких сертификатов. Основное здесь - разъяснительная работа, чтобы люди понимали, что вакцина нужна не для галочки, не для бумажки и QR-кода, а для защиты здоровья», - цитирует главу республики ТАСС.



Ранее в правительстве региона сообщали, что в конце октября подобных уголовных производств было семь.



В Бурятии, по данным республиканского управления Роспотребнадзора, на утро понедельника в регионе общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 66 231. Это на 235 случаев больше, чем было в воскресенье. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (30 984). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 073 человека, за последние сутки – шестеро (пять из них старше 65 лет). Первым компонентом вакцины привито 446 664 человек. Завершили вакцинацию 316 374 человека.



В республике QR-коды, свидетельствующие о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, требуются во всех общественных заведениях, в таком режиме все будут работать до конца 2021 года.



Фото: pixabay.com





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