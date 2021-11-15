Как попасть в дом престарелых

В Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия проконсультировали по этому вопросу





Мне 82 года, инвалид 2 группы по зрения, Я одинока, детей нет, муж умер два года назад. Родственники в возрасте, оказывать помощь в уходе за мной не могут. Расскажите, пожалуйста, какие Дома престарелых есть в Бурятии, кто имеет право проживать в них и на каких условиях. Сообщите, пожалуйста, куда обратиться за подробной информацией.

Виктория Николаевна Сидорова, Улан-Удэ

Отвечает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:

Если в жизни пожилого человека случились обстоятельства, которые ухудшают условия его жизнедеятельности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, то он признается нуждающимся в социальном обслуживании.

Социальное обслуживание предоставляются получателям в стационарной форме, полустационарной или в форме социального обслуживания на дому.

Для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании гражданин или его представитель обращается в подразделение республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства (отделы социальной защиты населения).

Адреса и телефоны в районах по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_authority/subordinate_organizations/podrazdeleniya-rgu-tsspn/index.php.

В городе Улан-Удэ необходимо обратиться по адресу: Бульвар Карла Маркса, 14. Позвонить по вопросам социального обслуживания можно по телефонам 23-27-70, 23-28-67, 23-13-94.

Форма обслуживания для пожилого человека определяется в соответствии с нуждаемостью.

1. Стационарная форма соцобслуживания (пансионаты для пожилых граждан и инвалидов).

Стационарная форма социального обслуживания устанавливается совершеннолетним получателям социальных услуг, нуждающимся в ежедневной посторонней помощи, в случае, если при предоставлении социальных услуг с сохранением их пребывания в привычной благоприятной среде, т.е. дома, не достигаются цели социального обслуживания.

Показания к данному виду соцобслуживания - полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) или наличия инвалидности (нахождение на постельном режиме или передвижение в пределах помещения с посторонней помощью), которая обуславливает нуждаемость по состоянию здоровья в круглосуточном уходе и наблюдении, наличие в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении, а также отсутствие попечения над ним.

!! Если гражданин, признан нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме (пансионат для пожилых), то гражданин вправе самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг.

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются государственными и частными поставщиками социальных услуг.

В Республике Бурятия социальные услуги в стационарной форме предоставляют 12 государственных стационарных учреждения, подведомственных Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия (адреса и контакты по ссылке https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_authority/subordinate_organizations/uchrezhdeniya-sotsobsluzhivaniya/index.php) и 8 негосударственных организаций, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия (реестр поставщиков по ссылке http://subsid.minsoc-buryatia.ru/socsup1/scripts/soc1.aspx).

Деятельность организаций социального обслуживания, состоящих в реестре и качество предоставления ими социальных услуг контролируется Министерством социальной защиты населения РБ посредством плановых и внеплановых проверок.

Оплата за услуги:

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 % среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Статистика:

В Республике Бурятия в государственных учреждениях постоянно проживают более 2 тыс. граждан. В частных пансионатах для пожилых граждан, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Бурятия, проживает 327 человек.

По данным ведомственного мониторинга продолжительность жизни пожилых людей, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания отрасли, выше, чем в среднем по республике на 5-7 лет.

Справочная информация:

Документы, необходимые для признания граждан нуждающимися в стационарном обслуживании:

1.заявление о предоставлении социальных услуг;

2.копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

3.копии документов о принадлежащем заявителю и членам его семьи имуществе на праве собственности, за исключением недвижимого имущества, право собственности на которое возникло после момента вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4.заключение медицинской организации об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний для получения социальных услуг;

5.удостоверение, свидетельство или справку, подтверждающую принадлежность к категориям граждан (участники ВОВ, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, дети-войны, решение суда о признании гражданина недееспособным).

6.документ, содержащий сведения об инвалидности, в случае отсутствия сведений в федеральном реестре инвалидов;

7.заключение медицинской организации о состоянии здоровья с указанием сведений о полной или частичной утрате способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении, типа стационарной организации социального обслуживания.

8.заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра с указанием сведений о наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться в иной организации социального обслуживания (для помещения в дом-интернат для лиц, страдающих психическими расстройствами).

При признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, гражданин вправе самостоятельно выбрать поставщика социальных услуг, представив:

1.заявление о предоставлении социальных услуг;

2.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина

3.индивидуальная программа предоставления социальных услуг гражданина

4.медицинская карта с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, профилактических прививках. Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение 2 недель с момента забора материала для исследований, флюорографического исследования грудной клетки - 1 год;

5.справка медицинской организации по месту жительства или пребывания гражданина об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня со дня обращения за предоставлением социальных услуг к поставщику социальных услуг;

6.справка(-и) о размерах заработной платы и других доходов гражданина и членов его семьи за 12 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления поставщику социальных услуг.

На основании представленных документов поставщик принимает решение о зачислении на стационарное обслуживание, заключает с гражданином или его законным представителем договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

Социальное обслуживание на дому (услуги социального работника).

По закону воспользоваться услугами социального работника на дому могут люди, которые, например, из-за болезни или травмы, не могут себя обслуживать или если в семье есть инвалид, нуждающийся в постоянном уходе.

Для каждого человека, нуждающегося в социальных услугах на дому, Комиссией при отделе социальной защиты населения по месту жительства разрабатывается индивидуальная программа. На ее основе гражданину будет предоставляться социальное обслуживание.

Виды социальных услуг, форма и периодичность, условия, сроки – все это указывается в индивидуальной программе.

Индивидуальная программа составляется исходя из потребностей гражданина и пересматривается в зависимости от его нужд, но не реже чем 1 раз в 3 года.

Социальное обслуживание предоставляется только на основе индивидуальной программы. Внимание! Для гражданина индивидуальная программа носит рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг – обязательный.

Гражданин может выбрать, где ему получать социальные услуги: в государственной организации или в частной компании.

Негосударственные поставщики социальных услуг действуют по аналогичному принципу, соблюдая все условия, прописанные в федеральном законе. Главное, чтобы организация числилась в реестре поставщиков социальных услуг. Для получателей услуг реестр как гарант безопасности. Все организации в списке курирует и проверяет Министерство социальной защиты населения Бурятии.

Оплата за услуги:

Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно:

а) несовершеннолетним детям;

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

в) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанным инвалидами.

г) гражданам, если на дату обращения среднедушевой доход семьи ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия для основных социально-демографических групп населения на дату обращения.

Пример расчета:

Состав семьи – 1 чел., категория - пенсионер,

Среднедушевой доход получателя социальных услуг 14500 руб.,

10372 руб. (прож.мин. для пенсионера)*1,5 = 15558 руб. - полуторная величина прожиточного минимума семьи,

Сумма платы за оказание социальных услуг 0 руб. (бесплатно) = 14500руб. < 15558 руб.

Предоставление социальных услуг на платной основе:

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, превышает предельную величину среднедушевого дохода.

Пример 1:

Состав семьи – 1 чел., категория – пенсионер,

Среднедушевой доход получателя услуг 23450 руб.,

Сумма договора – 9565руб.,

10372 руб. (прож.мин. для пенсионера)*1,5 = 15558 руб. - полуторная величина прожиточного минимума семьи, (23450руб. – 15558руб.)/50 % = 3946 руб.

Сумма платы за оказание социальных услуг 3946 руб. (частичная оплата) = 3946руб. < 9565 руб.

Пример 2:

Состав семьи – 1 чел., категория – пенсионер,

Среднедушевой доход получателя услуг 23100 руб.,

Сумма договора – 4000 руб.,

10372 руб. (прож.мин. для пенсионера)*1,5 = 15558 руб. - полуторная величина прожиточного минимума семьи, (18000 руб. –15558 руб.)/50 % =3771 руб.

Сумма платы за оказание социальных услуг 3771 руб. (полная оплата) = 3771 руб. > 4000руб.

Статистика:

В настоящее время в Республике Бурятия на социальном обслуживании на дому находится 2 тысячи граждан, в том числе в негосударственном секторе получают услуги 500 человек.

Справочная информация:

Перечень необходимых документов:

а) заявление о предоставлении социальных услуг по утвержденной форме;

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) заключение медицинской организации о состоянии здоровья;

г) при наличии инвалидности и в случае отсутствия сведений об инвалидности в системе "Федеральный реестр инвалидов" - документ, подтверждающий инвалидность;

д) копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (при наличии).

Если совместно с заявителем зарегистрированы или проживают трудоспособные близкие родственники:

е) копии документов, подтверждающих отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом или отсутствие попечения над ним (для лиц, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в связи с отсутствием возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, а также отсутствие попечения над ним), а именно одного или нескольких из следующих документов:

- справка медицинской организации о состоянии здоровья близких родственников, обязанных в соответствии с законодательством осуществлять помощь и уход, подтверждающая невозможность осуществления ими ухода за инвалидом вследствие состояния здоровья, за исключением близких родственников, являющихся инвалидами или пенсионерами по возрасту;

- сведения с места работы о подвижном характере работы или (и) вахтовом методе работы близких родственников, обязанных в соответствии с законодательством осуществлять помощь и уход, свидетельствующие о невозможности обеспечения ухода за инвалидом;

- справка с места учебы об очном обучении близких родственников, обязанных в соответствии с законодательством осуществлять помощь и уход, в случае нахождения учебного заведения в населенном пункте за пределами места постоянного проживания инвалида.

Орган социальной защиты по месту жительства получает в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия справку (сведения) о составе семьи, которую гражданин также может представить самостоятельно.

Услуги сиделок

С 2020 года Бурятия стала пилотным регионом-участником по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках нацпроекта «Демография». Мероприятия включают в себя сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода. Проект призван всесторонне улучшить качество жизни пожилых людей и инвалидов, граждан, утративших способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению.

В 2020 году в пилотный проект вошли муниципальные образования двух типов: городское – г. Улан-Удэ и сельское – Заиграевский район, В 2021 году - еще 6 муниципальных образований (Закаменском, Джидинском, Кяхтинском, Бичурском, Кабанском и Курумканском районах). В 2022 г. в проект войдут все организации социального обслуживания и здравоохранения.

Одно из направлений системы долговременного ухода – обучение сиделок, которые получают навыки ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Тренеры-типизаторы из числа специалистов учебно-методического отдела комплексного центра «Доверие» (г.Улан-Удэ) выезжают в районы республики, которые стали пилотными территориями по внедрению СДУ. В 2021 году они провели образовательные практикумы по вопросам общего ухода в 6-ти районах и г.Улан-Удэ, обучив 230 сиделок.

Для граждан, желающих проживать в привычных домашних условиях, предлагаются альтернативные формы социального обслуживания, такие как:

Уже на протяжении 10 лет в Бурятии в Бурятии реализуется проект «Приёмная семья для пожилых граждан и инвалидов».

- Приемная семья для пожилого человека - это совместное проживание и ведение хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах и лица, оказывающего социальные услуги, но не являющегося его родственником.

Приемная семья создается для граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Приемные семьи - своего рода компромисс между родственным уходом и предоставлением социальных услуг на дому силами социальных работников, который дает возможность пожилым людям вести привычный образ жизни и быть при этом социально защищенными, решать проблемы одиночества, психологического дискомфорта, ощущения ненужности, с которыми сталкиваются многие одинокие лица старших возрастов.

Приемная семья подбирается для каждого гражданина индивидуально путем прохождения предварительного собеседования, обследования и оценки условий проживания обеих сторон. При этом, на социальное обслуживание одновременно может быть принято трое граждан, но не более.

Лицу, осуществляющему уход в приемной семье за гражданином, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб. за одного человека. На денежное вознаграждение начисляется районный коэффициент.

Эта технология имеет большой потенциал. Благодаря ее действию ежегодно более 20 пожилых людей обретают тепло и заботу в новых семьях.

- Пожизненное содержание с иждивением (рента).

Одиноким пенсионерам и инвалидам республики предоставляется гарантированная поддержка и защита от посягательств на их имущество, а также высокоуровневое социальное обслуживание. Принятая более 10 лет назад программа помогает не только защитить имущественные, жилищные и личные права пожилых граждан, но и оказать дополнительную социальную помощь и материальную поддержку. Эта направление работает на основе договора пожизненного содержания с иждивением. При заключении договора учитывается индивидуальное желание гражданина, и предлагаются наиболее удобные ему варианты:

- либо гражданин проживает в благоустроенной комнате повышенной комфортности Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания «Доверие» и находится на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании;

- или проживает в своей благоустроенной квартире, но передает ее по договору в республиканскую собственность и получает ежемесячную пожизненную ренту, размер которой варьируется в зависимости от количества комнат в квартире.

С момента действия этой программы заключено 12 договоров пожизненного содержания с иждивением (ренты). 7 человек в соответствии с договором ренты проживают в Улан-Удэнском комплексном центре социального обслуживания населения «Доверие» на полном бесплатном социальном, медицинском, культурно-досуговом обслуживании, 16 квартир переданы детям-сиротам, 12 жителям республики выплачивается ежемесячная пожизненная рента.

Размер пожизненной ренты составляет не менее 2 величин прожиточного минимума на душу населения в Республике Бурятия (от 25 до 29 тыс. руб. ежемесячно). При этом гражданин в полном объеме получает все причитающиеся ему выплаты, пособия и пенсию.

При изменении величины прожиточного минимума на душу населения производится перерасчет размера ежемесячной пожизненной ренты. В настоящее время средний размер ренты составляет 26 132 тыс. рублей на одного человека.

Полустационарная форма соцобслуживания.

Отсутствие определенного места жительства (пребывания), отсутствие работы и средств к существованию, а также наличие иных обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина является показанием к социальному обслуживанию в полустационарной форме.

Социальные услуги в полустационарной форме для лиц без определенного места жительства в Республике Бурятия оказывает учреждение социального облуживания, АУСО РБ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс».

Центром «Шанс» оказываются услуги по временному приюту с оказанием необходимых социально-бытовых, социально-медицинских услуг, временной регистрации, содействие в восстановлении, обмене и выдаче впервые паспорта, госпитализации по мере необходимости в лечебные учреждения здравоохранения, устройстве в дом-интернат для престарелых и инвалидов (при признании гражданина нуждающимся в стационарном социальном обслуживании).

Направление в дом-интернат осуществляется строго в порядке очередности.

Центром «Шанс» социальные услуги оказываются строго в случае персонального согласия гражданина. Телефон мобильной службы 43-58-32.