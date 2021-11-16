Денежные переводы подорожали

Юрист Елена Федорова рассказала, в каких случаях за перевод придется заплатить комиссию



Слышал, что с 1 ноября вводятся новые тарифы за денежные переводы, расскажите об этом.



Сергей Семенович Иваницкий, Улан-Удэ



Отвечает юрист Елена Федорова:



Речь идет о переводах через Систему быстрых платежей – сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют.

1-го ноября максимальные тарифы за переводы гражданами средств через Систему быстрых платежей составят:



- 0,00 рублей — если сумма перевода не превышает 100 000 рублей,



- а если превышает — 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей.



Фото: pixabay.com

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