Юрист Елена Федорова разъясняет ситуацию с мерами поддержки предпринимателей



Правда ли, что малому бизнесу выдадут деньги из бюджета?



Е.П., Гусиноозерск



Отвечает юрист Елена Федорова:



С 1-го ноября отделения ФНС начали принимать заявления на выплату безвозмездных грантов в пользу организаций и предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер в период пандемии.



В первую очередь это касается музеев, кинотеатров, турагентств, санаториев, фитнес-центров и других компаний, занимающихся организацией отдыха и досуга.



Размер выплаты будет рассчитываться как 1 МРОТ на каждого работника организации, включая самого предпринимателя (Материалы совещания на сайте Правительства РФ от 22.10.2021 г.).



Фото: pixabay.com

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