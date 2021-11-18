Как отменить взыскание

Юрист Елена Федорова рассказала, как выпутаться из сложной ситуации



С меня списали долг, перепутав с другим человеком – моим полным тезкой. Я уже месяц собираюсь в приставство, чтобы разобраться. Неужели нет способа отменить ошибку дистанционно, а надо гонять людей туда и обратно?



Виталий Сахаровский, Улан-Удэ



Отвечает юрист Елена Федорова:



Хорошо, что медлили. Теперь не нужно будет бегать по кабинетам ФССП, доказывая кто есть кто — достаточно заполнить форму обращения на сайте службы, указав тему под названием «Я двойник». тех случаев, когда с гражданина списывают деньги, перепутав его с должником, который имеет точно такие же Ф.И.О. С 1 ноября отменить ошибочное взыскание долга можно будет по интернету. Вводится форма электронного обращения в Федеральную службу судебных приставов по поводу списания денег или наложения ареста и других ограничительных мер в связи с ошибочным взысканием долга с т. н. «двойника».



После этого в течение 2-х дней приставы должны запросить у заявителя документы, позволяющие установить, что он и должник — разные лица (копию паспорта, ИНН, СНИЛС), и отменить все ошибочно примененные в отношении него меры и вернуть списанные деньги обратно на счет (Публикация на официальном сайте ФССП России).



Фото: "Номер один"

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