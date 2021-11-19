Какой стаж считается для пенсии

На вопрос отвечает юрист Ирина Сивакова



Собираюсь и на пенсию и вдруг выясняется, что один и тот же период включается в стаж и, в то же время, не включается, как такое возможно?



Дарима Цыбиковна Ш.



Отвечает юрист Ирина Сивакова:



Все дело в том, что для пенсии нужны несколько видов стажа — прежде всего, стаж для назначения пенсии и стаж для расчета пенсии. И для каждого из них есть свои правила исчисления.



Стаж для расчета пенсии очень важен, поскольку позволяет повысить размер пенсии. На данный момент в расчете пенсии учитывается общий трудовой стаж, выработанный до 1 января 2002 года .



В него входят периоды, перечисленные в п. 3 ст. 30 Закона «О трудовых пенсиях» №173-ФЗ. Это:



- работа по трудовому договору,



- работа в качестве члена колхоза или иной кооперации (на основании трудовой книжки колхозника или справки о трудоднях), в т.ч. работа в колхозе в период школьных каникул — на основании справок об учете стажа и зарплаты,



- индивидуальная трудовая деятельность (в т.ч. в сельском хозяйстве) и периоды творческой деятельности в качестве писателей, художников и т. д. — при условии уплаты обязательных платежей в бюджет,



- служба в Вооруженных силах (в т.ч. на территории союзных республик в период СССР), а также в органах внутренних дел, службе безопасности и в других органах, где предусмотрена военная служба, а также служба в военизированной охране, органах спецсвязи и горноспасательных частей,



- период нахождения на больничном и на инвалидности 1-2 группы, если она возникла в результате профзаболевания,



- период получения пособия по безработице.



Если указанные периоды были до 1990 года, то они дополнительно учитываются в пенсии при начислении т. н. валоризации за советский стаж:



- расчетный пенсионный капитал по состоянию на 2002 год повышается на 10% и за каждый год стажа до 1990 года добавляется еще по 1% (ст. 30.1 Закона № 173-ФЗ).



Кроме того, к пенсии сейчас начисляются баллы за т. н. нестраховые периоды стажа:



- уход за ребенком до 1,5 лет (не более 6-ти лет в общей сложности),



- уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет,



- время проживания с супругом в воинской части или за пределами РФ при направлении на работу в представительства РФ за границей (не более 5-ти лет суммарно).



Если какие-то из этих периодов не были учтены при назначении пенсии, то при предоставлении подтверждающих документов ПФР должен пересчитать пенсию в сторону повышения.



Что касается стажа после 2002 года, то он теперь не влияет на размер пенсии: в расчете учитываются только страховые взносы, которые отчислялись за соответствующий период.



Так что стаж после 2002 года, который учтен в трудовой книжке, но не обеспечен страховыми взносами, к пенсии ничего не добавит.



Поэтому очень важно отслеживать поступления взносов на свой лицевой счет, заказывая выписку в ПФР.



Стаж для назначения пенсии



Без него даже по достижении пенсионного возраста страховую пенсию не назначат (в 2022 году нужно будет не менее 13 лет страхового стажа). Однако на размер пенсии этот стаж не влияет. Что в него учитывается?



Прежде всего, те же периоды, что были перечислены в составе общего трудового стажа. Но дополнительно в него также можно включить:



- периоды учебы до 2002 года (по нормам ранее действовавших законов — подробнее здесь),



- периоды получения пособия по безработице, если они были после 2002 года (пенсионные баллы за них не начисляются) и другие периоды, предусмотренные п. 2, 4-5, 9-11 ст. 12 Закона № 400-ФЗ.



Если же говорить о стаже, который позволяет снизить пенсионный возраст на 2 года (37 лет стажа нужно женщинам и 42 года мужчинам), то в него засчитываются только периоды работы.



Нестраховые периоды (в т.ч. военная служба, период ухода за ребенком и т. д.) в нем не учитываются. Поэтому получается, что один и тот же период может быть включен в один вид стажа, но не включен в другой.



Фото: pixabay.com

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