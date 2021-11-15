В Бурятии Закаменская больница снова осталась без главного врача

На место Булата Цыденова ищут нового специалиста



В Бурятии Закаменская ЦРБ продолжает страдать от нехватки медиков. Вслед за 13 сотрудниками, которые покинули больницу "по собственному желанию", ушел и главный врач Булат Цыденов. Теперь на его место ищут нового специалиста.



О том, что конкурс на место главного врача Закаменской ЦРБ открыт, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Кандидат на должность должен соответствовать всем квалификационным требованиям. У будущего главврача должно быть минимум три образования - высшее профессиональное, послевузовское профессиональное и дополнительное профессиональное образование.



"Кандидат, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и другое", - говорится в сообщении Минздрава. Отбор будет жестким.



Вполне вероятно, что Булат Цыденов не выдержал нагрузки, ведь работал он практически без выходных. В этом он признался



"Всего за июль-август написали заявление на увольнение 13 сотрудников. На сегодняшний момент работают 37 врачей, а оптимальное число должно быть хотя бы 72. Дефицит кадров достаточно большой и серьезный - половина из положенного количества. Естественно, нагрузка на оставшихся врачей, мягко говоря, большая. Буквально вчера я пришел в час ночи домой - оперировали тяжелого пациента. Там необходимы были руки, и я, как врач-хирург, должен помогать, а что делать? Операция экстренная, - рассказывал ранее главный врач Закаменской ЦРБ.



Булат Цыденов занял должность главврача в марте текущего года. До него место главного врача пустовало четыре месяца. И, вполне вероятно, будет пустовать вновь.



Фото: "Номер один" В Бурятии Закаменская ЦРБ продолжает страдать от нехватки медиков. Вслед за 13 сотрудниками, которые покинули больницу "по собственному желанию", ушел и главный врач Булат Цыденов. Теперь на его место ищут нового специалиста.О том, что конкурс на место главного врача Закаменской ЦРБ открыт, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Кандидат на должность должен соответствовать всем квалификационным требованиям. У будущего главврача должно быть минимум три образования - высшее профессиональное, послевузовское профессиональное и дополнительное профессиональное образование."Кандидат, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и другое", - говорится в сообщении Минздрава. Отбор будет жестким.Вполне вероятно, что Булат Цыденов не выдержал нагрузки, ведь работал он практически без выходных. В этом он признался в сентябрьском интервью с корреспондентом "Номер один" . Тогда главврач рассказывал, что хочет сделать для больницы, а также высказывал свою точку зрения на массовое увольнение специалистов."Всего за июль-август написали заявление на увольнение 13 сотрудников. На сегодняшний момент работают 37 врачей, а оптимальное число должно быть хотя бы 72. Дефицит кадров достаточно большой и серьезный - половина из положенного количества. Естественно, нагрузка на оставшихся врачей, мягко говоря, большая. Буквально вчера я пришел в час ночи домой - оперировали тяжелого пациента. Там необходимы были руки, и я, как врач-хирург, должен помогать, а что делать? Операция экстренная, - рассказывал ранее главный врач Закаменской ЦРБ.Булат Цыденов занял должность главврача в марте текущего года. До него место главного врача пустовало четыре месяца. И, вполне вероятно, будет пустовать вновь.Фото: "Номер один"

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.