В Улан-Удэ Бурприроднадзор проверил местность рядом со стройкой в 102 квартале

Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на свалку строительного мусора на пустыре

Сегодня Бурприроднадзор выехал с рейдом в 102 микрорайон совместно с корреспондентом газеты «Номер один». Ранее, 8 ноября в сообществе «Аноним 03» местный житель рассказал, что поблизости со строительством спортивного комплекса в 102 микрорайон строители выгружают мусор на пустыре. К посту автор прикрепил соответствующие фотографии с места событий, на которых видно, что посреди поля лежит множество бетонных плиты и мешков. Информацией заинтересовались уполномоченные органы.









Во время выезда специалисты Бурприроднадзора вместе с корреспондентом газеты «Номер один» прошлись по «местам съемок», проехались по указанной автором местности от дацана до 102 мкрн, однако в ходе проведённого обследования нахождение твёрдых бытовых отходов не было установлено. Так как информацию опубликовали в соцсетях 8 ноября, есть вероятность, что свалку попросту успели ликвидировать до приезда специалистов – на месте, где ранее были сделаны фотографии, ее уже не было.













В то же время, государственным инспектором Бурприроднадзора была обнаружена несанкционированная свалка бытового мусора незначительного объёма на площади 3 кв.метра. Ведомство проведёт комплекс мероприятий по выявлению собственника земли, на которой находится мусор, для принятия мер по устранению отходов.











На примере сегодняшнего выезда специалисты Бурприроднадзора просят горожан: если вы стали очевидцем нарушения, следует напрямую обратиться в ведомство с фотографиями местности и нарушителей (фото авто с номером, видео автомобилей, которые вываливают мусор). Это поможет принять меры и привлечь к ответственности виновников. Также, если фото сделано вдали от городских комплексов, к ним следует добавить какой-либо ориентир, либо координаты, ведущие к свалке.

Стоит отметить, что привлечение к ответственности виновных лиц является важной, но не основной целью борьбы за экологическую безопасность. Главным является устранение самой свалки, нейтрализация её негативного воздействия на окружающую среду и профилактика подобных нарушений.

Бурприроднадзор напоминает, что за организацию несанкционированной свалки частью 1 статьей 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. На должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Помимо административной к нарушителям могут быть применены и меры уголовной ответственности, если захоронение опасных отходов причинило существенный вред здоровью человека или окружающей среде, а также в случаях создания угрозы такого причинения (статья 247 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание за преступление, повлекшее по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание людей, составляет 8 лет лишения свободы», - отметили в Бурприроднадзоре.

Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор 8 (3012) 44-44-97.

фото: Бурприроднадзор, "Номер один", "Аноним 03"