Более 650 жителей Улан-Удэ оштрафовали за нарушения при содержании собак

Сумма наложенных штрафов в общей сложности составляет более 1,2 млн рублей



С начала года административными комиссиями в районах города рассмотрено 683 протокола об административных правонарушениях на владельцев собак. Сумма наложенных штрафов составляет более 1,2 млн рублей. К ответственности за нарушение правил выгула домашних животных привлечено 303 человека, за нарушение порядка регистрации – 280 и за допущение нападения собак на человека – 78 человек, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



"Несмотря на увеличившиеся штрафы владельцы не принимают меры для упорядочения содержания питомцев: не регистрируют, не вакцинируют, отпускают на самовыгул, это зачастую приводит к причинению вреда здоровью людей", - добавили в городской администрации.



Напомним, в соответствии со статьями 47.1, 47.2 и 51 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрены штрафы в размере от трех до 100 тысяч рублей, за нарушение правил регистрации домашних животных – от трёх до 20 тысяч, за допущение нападения собак на человека с причинением вреда – от трех до 100 тысяч рублей.



В администрациях районов работают оперативные штабы, на телефон которых можно сообщить о нарушении правил выгула собак или нападении животных. Заявки принимаются ежедневно с 8.30 до 17.30 по телефонам: 22-66-62 (Советский район), 29-01-30 (Октябрьский район), 44-30-00 (Железнодорожный район).



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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