В Улан-Удэ оштрафуют подрядчиков, которые не успели завершить ремонт дорог в срок

В настоящий момент только на 20 из 30 участков дорог ремонт выполнен на 100 процентов



В Улан-Удэ подрядчики, которые не успели в срок завершить ремонт дорог, будут оштрафованы. В настоящий момент на 20 из 30 участках дорог ремонт выполнен на 100 процентов – из них по 14 объектам подписаны акты итоговой приемки, на остальных подрядчики устраняют мелкие замечания, выявленные после рабочей приемки, сообщает комитет по строительству.



Готовность оставшихся объектов составляет от 94 до 99 процентов. На дороге по улице Автотранспортной, ведущей к строящейся школе, подрядчик устанавливает ограждение и дорожные знаки.



- На этом объекте итоговая приемка запланирована на конец недели. К подрядчикам, которые не уложились в срок, будут применены штрафные санкции, - сказала и.о. председателя Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ Татьяна Матвеева.



Всего в этом году в ремонт попало 30 участков общей протяженностью 33,7 км. Средства в размере 700 млн рублей выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



На 2022 год выделено также 700 млн рублей - перечень дорог, подлежащих ремонту, известен.



- Ранняя процедура торгов позволит заблаговременно подготовиться подрядным организациям к новому строительному сезону – заготовить строительные материалы, трудовые ресурсы и вовремя приступить к ремонту, - сказал начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.



Сейчас идет процедура заключения муниципальных контрактов – вскоре определятся подрядные организации.



Фото: ulan-ude-info.ru



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