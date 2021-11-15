Улан-Удэ выиграл грант правительства Бурятии в размере 5,5 млн рублей

Город стал лучшим по результатам комплексной оценки социально-экономического развития



В 2021 г. правительство Республики Бурятия утвердило новую методику распределения и правила предоставления дотаций на поощрение на основании сводного рейтинга. В группе муниципальных образований с численностью населения более 30 тыс. человек первое место занял город Улан-Удэ, сертификат из рук главы Бурятии получил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Ежегодно, начиная с 2008 года, в соответствии с Указом президента РФ проводится мониторинг и оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных образований Республики Бурятия.



В новом сводном рейтинге учитывается содействие развитию конкуренции за 2020 г. В октябре 2021 г. на территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 18963 субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с данными на 10 января 2020 г. увеличилось на 1209 единиц. В данном рейтинге Улан-Удэ занял первое место. Также в сводном рейтинге учитывается состояние инвестиционного климата, содействие собираемости имущественных налогов физлиц.



Всего в Бурятии девять муниципальных образований признаны лучшими по результатам комплексной оценки социально-экономического развития районов. В пятницу, 12 ноября с победой и получением грантовой поддержки районы-победителей поздравил глава республики Алексей Цыденов.



– Много показателей ведется при подведении итогов – это инвестиции в основной капитал, конкурентные преимущества, работа с инвесторами, экономические показатели самого района в целом. И я бы хотел поздравить сегодня всех глав районов, города Улан-Удэ за занятые призовые места, - отметил Алексей Цыденов.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков после награждения объявил, что средства гранта будут направлены на материально-техническое развитие городских служб.



– 2020 год был очень тяжелым для всего города, для тех, кто работает в реальном секторе, в социальном обслуживании, для каждого жителя. Но тем нее менее все предприятия, предприниматели, самозанятые сделали все возможное, чтобы наш город продолжал поступательное развитие и улучшал позиции в социально-экономическом развитии, - поделился мэр Игорь Шутенков, – Победа была не самоцелью, мы в дальнейшем будем продолжать и строительство детских садов, школ, развивать улично-дорожную сеть, проводить капитальный ремонт наших дорог озеленять город, ремонтировать парки, скверы и другие общественные пространства. Мы продолжаем работать для нашего города, наших горожан.



Как отметила министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, грантовую поддержку муниципалитетов планируется сделать ежегодной и награждать тех муниципальных служащих, которые по итогам года показали наибольший рост экономических показателей в районе.



Среди муниципальных образований численность населения до 20 тыс человек первое место и занял Баунтовский район, 2 место - Еравнинский, 3 место – Окинский. Среди муниципальных образований численностью от 20 до 30 тыс человек победителем признан Бичурский район. На втором месте Мухоршибирский район, на третьем Закаменский. Среди муниципалитетов с численностью более 30 тыс человек победителями стали Улан-Удэ, Селенгинский и Иволгинский районы.



За последние три года внутренний региональный продукт Бурятии вырос более чем на 37 млрд руб., рост экономики в 2018-2019 гг. был выше, чем в целом по России и Дальневосточному федеральному округу, инвестиционная активность возросла на 50%, ежегодно в республику привлекается более 70 млрд рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru



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