В Забайкалье двое полицейских осуждены за подброс марихуаны

Они признаны виновными в сбыте наркотиков и должностных преступлениях и отправлены в колонию на 15 лет каждый



В Забайкалье вынесен обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам ОМВД России по Забайкальскому району¸33-летнему Батоцырену Дамдинжапову и 26-летнему Чимиту Митупову. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, в том числе, с причинением тяжких последствий; в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено, в 2020 году подсудимые, которые на тот момент являлись оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции в поселке Забайкальск, вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



Полицейские разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Сам же мужчина о разработанной оперативниками схеме не знал.



На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут административному наказанию.



Вторая попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. Преступная схема была раскрыта, полицейских задержали следователи СКР. В ходе предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. По ходатайству следствия в отношении обоих обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осужден к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com





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