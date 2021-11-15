В Бурятии упали продажи новых квартир

Падение составило 62%





В Бурятии количество оформленных ДДУ за квартал снизилось на 62%. Однако число сделок в республике в принципе невелико, уменьшение составило 200-400 договоров. Существенное падение (более чем на 2,2-2,5 тысячи за квартал) произошло в Рязанской, Самарской и Новосибирской областях.

В 22 регионах число договоров долевого участия выросло по сравнению со вторым кварталом. Однако это иногда связано опять же с небольшим количеством сделок. Так, в Калмыкии количество сделок увеличилось в 4 раза, но в абсолютном выражении это всего на 125 больше, чем кварталом ранее. Существенный по количеству прирост был в Краснодарском крае (61%, или 7,5 тысячи ДДУ за квартал), в Тульской области и Ставропольском крае (увеличение более чем на тысячу сделок в каждом регионе), , сообщает "Циан.Аналитика" со ссылкой на данные Росреестра.

При этом в семи российских регионах за третий квартал не прошло ни одной сделки по покупке квартиры в новостройке.

Ни одной квартиры не было куплено по договору долевого участия (ДДУ) в Еврейской АО, Камчатском крае, Магаданской и Мурманской областях, на Чукотке, в Тыве и Карачаево-Черкесии. Речь идет либо о регионах с минимальными объемами ввода жилья, либо малонаселенных, либо тех, где более актуально индивидуальное жилищное строительство, отмечают эксперты.





Фото: Пиксабай