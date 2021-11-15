В Бурятии полицейские изъяли почти тонну незаконно добытого омуля

Ущерб, причиненный злоумышленниками государству, составил без малого тринадцать миллионов рублей





В Бурятии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» оперативники республиканского МВД во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России изъяли почти тонну незаконно добытого омуля. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный злоумышленниками государству, составил без малого 13 млн , сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из незаконного оборота изъято свыше 7 тонн байкальского эндемика (в 2020 году эта цифра составляла более 5,5 тонны), 141 сеть длиною более пяти километров, 39 лодок, 12 лодочных моторов, 32 принадлежащих злоумышленникам транспортных средств.









На 336-м километре автодороги Иркутск – Улан-Удэ, недалеко от поселка Горный, полицейскими был остановлен автомобиль, в салоне которого обнаружено 1126 особей байкальского омуля общим весом 520 килограммов. Возбуждено уголовное дело .В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в сбыте незаконно выловленных водных биологических ресурсов. В ходе обыска по адресу его проживания изъяты 13 особей омуля и более трех килограммов икры. Возбуждено уголовное дело.Кроме того, сотрудники управления экономической безопасности МВД Бурятии при участии Росгвардии изъяли у двух жительниц Улан-Удэ крупную партию незаконно выловленного нерестового омуля.В хозяйственных постройках в домовладениях подозреваемых оперативники обнаружили около тысячи экземпляров рыб. Исследование, проведенное специалистами Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, подтвердило, что это нерестовый байкальский омуль, который был добыт в акватории озера Байкал в запрещенный для рыболовства период. Возбуждены еще два уголовных делаВ Бурятии подведены итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Путина-2021», направленного на сохранение нерестового стада байкальского омуля, вылов которого в регионе запрещен, сообщает республиканское МВД. Работа в рамках операции проводилась во взаимодействии с региональными управлениями УФСБ, Росгвардии, а также Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства.Полицейскими были организованы совместные рейдовые мероприятия по водной акватории и побережью водоемов. Кроме того, в целях предупреждения и пресечения фактов незаконной перевозки рыбы, личным составом Госавтоинспекции МВД Бурятии усилена досмотровая работа автотранспорта, выставлены дополнительные круглосуточные стационарные посты на автодорогах республики. На предмет незаконной продажи байкальского эндемика совместно со специалистами Роспотребнадзора проверялись торговые площадки Улан-Удэ и прибрежных районов региона.В результате проведенных мероприятий с начала второго этапа операции выявлено 173 нарушения правил рыболовства. Большая часть из них – на территории Кабанского района (около 100). Возбуждено 96 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», еще 32 – за незаконное приобретение, хранение и сбыт рыбы, добытой преступным путем (ст. 175 УК РФ). 14 материалов по фактам незаконного хранения и перевозки байкальского эндемика находится на стадии предварительной проверки. Правовые решения по ним будут приняты в ближайшее время.Кроме того, во взаимодействии с региональными подразделениями УФСБ и Росгвардии сотрудниками УЭБиПК МВД Бурятии в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной реализацией нерестового омуля.Шестнадцать человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил рыбной ловли (что в три раза больше, чем в прошлом году). Административные протоколы составлены и в отношении 27 граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения.Фото: Росгвардия,видео: МВД по Бурятии