«Понимаем, что зарплата не соответствует тяжелому и опасному труду»

В Бурятии прокомментировали жалобы спасателей на маленькую зарплату





Директор ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Геннадий Буянтуев прокомментировал видеозапись спасателей БРПСС, которые сегодня в соцсетях пожаловались на низкие зарплаты. По словам авторов видео, из-за маленьких зарплат молодые сотрудники, которые приходят на работу, долго не задерживаются и увольняются через год-два. Кроме того, уходят опытные спасатели, проработавшие много лет, так как не могут прокормить свою семью.

«Вопрос заработной платы для спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы не нов, но актуален. В 2019 году средняя зарплата спасателя БРПСС «на руки» составляла 24,6 тысячи рублей. После одобренной правительством Бурятии бюджетной заявки Республиканского агентства ГО и ЧС в 2020 году зарплата работников БРПСС была повышена на 13%. На сегодня средняя зарплата спасателя БРПСС «на руки» составляет 28,3 тысячи рублей. Оплата труда спасателей, зависит от должности, выслуги лет, классности, надбавок за особые условия труда, оплаты особо сложных условий, вредности», - пояснил Геннадий Буянтуев.Он также сообщил, что правительство Бурятии поддержало законопроект о досрочном выходе на пенсию республиканских спасателей, который вносился в Госдуму. Однако данное предложение отклонили.«Конечно, понимаем, что сегодняшняя зарплата не соответствует тяжелому и опасному труду спасателей. И мы продолжим работу по увеличению заработных плат и получению льгот для наших работников», - резюмировал Геннадий Буянтуев.Фото: «Номер один»