В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скважину

Хозяин кафе пользовался водой без лицензии



Прокуратура Бурятии нашла нарушения у хозяина кафе в Тункинском районе республики.

«Установлено, что владелец кафе в предпринимательских целях добывает подземные воды, используя водозаборную скважину без наличия лицензии на право пользования недрами», - рассказали в надзорном ведомстве.



За пользование недрами без лицензии предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.



Фото: pixabay.com «Установлено, что владелец кафе в предпринимательских целях добывает подземные воды, используя водозаборную скважину без наличия лицензии на право пользования недрами», - рассказали в надзорном ведомстве.За пользование недрами без лицензии предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали.Фото: pixabay.com

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