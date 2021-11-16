В Бурятии назначен прокурор Кабанского района

Батор Будаев проходит службу в органах прокуратуры республики с июля 1997 года



Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 ноября 2021 года на должность прокурора Кабанского района назначен Батор Будаев, сообщили в прокуратуре Бурятии.



В 1997 году он окончил Иркутский государственный университет. В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 1997 года. Занимал должности помощника прокурора Баунтовского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора-криминалиста отдела криминалистики прокуратуры республики, заместителя прокурора Еравнинского района, прокурора отдела государственных обвинителей, прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.



С октября 2018 года состоял в должности прокурора Курумканского района.



Фото: «Номер один»



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