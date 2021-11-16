Две трети россиян против ведения системы QR-кодов в магазинах и транспорте

Между тем, законопроект об обязательных QR-кодах правительство РФ уже внесло в Госдуму



Большинство россиян (68%) против введения системы QR-кодов, сообщает портал



Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% - только для посещения магазинов и столько же респондентов - только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов.



Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме - 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тыс руб в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.



К слову, согласно данным опросов SuperJob, большинство непривитых россиян терпимо относится к тем, кто привился от коронавируса (81%). «Это личное дело каждого»; «Люди которые сделали прививку,- это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор» - аргументируют они. Лишь 8% опрошенных раздражают привитые. «У тех, кто привился, поменялось поведение, они стали более нервными и агрессивными», - комментируют респонденты.



А вот среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают уже каждого четвертого (25%): «Эгоизм»; «Я их не понимаю»; «Подвергают опасности жизни окружающих».



Впрочем, каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо: «Вакцинация - дело добровольное»; «У людей должен быть выбор»; «Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать. Помимо людей с противопоказаниями есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу».



И привитые, и не привитые мужчины менее терпимы к соотечественникам, демонстрирующим позицию, противоположную их выбору. Так, вакцинированные раздражают каждого десятого среди антипрививочников-мужчин и 7% непривитых женщин. Отказывающиеся от вакцинации действуют на нервы 27% мужчин, привитых от коронавируса, и 23% вакцинированных женщин.







«В нашем регионе до 31 декабря 2021 года ввели ограничение на посещение общественных мест без прививки и QR-кода. Мы выступаем против этого поскольку от этого страдает большая часть населения», - прокомментировала одна из активисток движения. Как отмечено на инстаграм-странице imotvet03, движение выступает против сегрегации населения и за свободу выбора.



Впрочем, 12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.



Проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.



После принятия федерального закона от местных властей вряд ли что будет зависеть.



Фото: pixabay.com Большинство россиян (68%) против введения системы QR-кодов, сообщает портал SuperJob результаты своего опроса жителей всех федеральных округов страны.Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% - только для посещения магазинов и столько же респондентов - только для использования общественного транспорта. 68% россиян против введения системы QR-кодов.Мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме - 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тыс руб в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.К слову, согласно данным опросов SuperJob, большинство непривитых россиян терпимо относится к тем, кто привился от коронавируса (81%). «Это личное дело каждого»; «Люди которые сделали прививку,- это люди, которые сделали свой самостоятельный выбор» - аргументируют они. Лишь 8% опрошенных раздражают привитые. «У тех, кто привился, поменялось поведение, они стали более нервными и агрессивными», - комментируют респонденты.А вот среди вакцинированных от коронавируса непривитые раздражают уже каждого четвертого (25%): «Эгоизм»; «Я их не понимаю»; «Подвергают опасности жизни окружающих».Впрочем, каждый второй вакцинированный (49%) относится к антипрививочникам терпимо: «Вакцинация - дело добровольное»; «У людей должен быть выбор»; «Наоборот раздражает, что ее вынуждают делать. Помимо людей с противопоказаниями есть люди со слабым здоровьем, для которых вакцинация также опасна, но им приходится делать прививку, либо терять работу».И привитые, и не привитые мужчины менее терпимы к соотечественникам, демонстрирующим позицию, противоположную их выбору. Так, вакцинированные раздражают каждого десятого среди антипрививочников-мужчин и 7% непривитых женщин. Отказывающиеся от вакцинации действуют на нервы 27% мужчин, привитых от коронавируса, и 23% вакцинированных женщин. Как сообщал «Номер один» , в местном паблике «Весь Улан-Удэ» появился видеоролик со встречи активистов движения «Imotvet03». Встреча началась на Богородском острове, горожане собирают подписи за отмену QR-кодов. «Мы, граждане, патриоты, любящие свою родину, не можем оставаться в стороне и смотреть, как над нами вершится беспредел!», - заявили участники в видеообращении«В нашем регионе до 31 декабря 2021 года ввели ограничение на посещение общественных мест без прививки и QR-кода. Мы выступаем против этого поскольку от этого страдает большая часть населения», - прокомментировала одна из активисток движения. Как отмечено на инстаграм-странице imotvet03, движение выступает против сегрегации населения и за свободу выбора.Впрочем, 12 ноября стало известно, что в Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенного за последние шесть месяцев заболевания. Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.Проект об обязательных QR-кодах направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.После принятия федерального закона от местных властей вряд ли что будет зависеть.Фото: pixabay.com

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