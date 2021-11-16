Власти Бурятии разделили подростков на два лагеря

Одним разрешили посещать торговые центры, другим нет





Республиканский оперативный штаб внес изменения по допуску подростков в магазины непродовольственных товаров, а также в организации дополнительного образования, расположенные в торговых центрах. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии 15 ноября.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, согласно изменениям, подросткам-студентам старше 15 лет разрешено посещать магазины непродовольственных товаров, торгово-развлекательные центры и торговые комплексы без сопровождения взрослых. При этом необходимо предъявлять студенческий билет. Все остальные несовершеннолетние по-прежнему смогут попасть туда только в сопровождении взрослых.«Организациям дополнительного образования, расположенным в торговых центрах, необходимо проработать вопрос допуска детей на кружки и секции. Либо это будут соответствующие справки о том, что ребенок посещает данную секцию, либо на контрольном посту будут находиться списки посещающих секцию», сообщили в правительстве.При заселении в санаторно-курортные учреждения республики у граждан с медотводом либо отрицательным результатом ПЦР-теста будут требовать дополнительный документ, подтверждающий отсутствие контактов с больными коронавирусом в течение 14 дней до дня размещения. При предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании документ об отсутствии контактов требовать не будут.Также изменения внесены в порядок заселения в гостиницы, отели и другие коллективные средства размещения. Теперь попасть в них можно при предъявлении документа о получении первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции.Фото: «Номер один»