Жителей Бурятии просят проголосовать за турмаршруты в конкурсе «Открой свою Россию!»

До конца голосования осталось 2 дня



Продолжается голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию». От Бурятии маршруты представляют 2 продюсера впечатлений со своими командами - эксперт Агентства стратегических инициатив, тренд футуролог Игорь Сюч и ведущий сотрудник Туристского информационного центра «Байкал» Надежда Сандакова, сообщили в пресс-службе Минтуризма Бурятии.



Голосование продлится до 17 ноября на сайте



25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, набравшие наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии. Также 10 маршрутов будут отмечены партнерами конкурса.



Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения и получат поддержу АСИ и партнеров конкурса, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».



Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

Продолжается голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию». От Бурятии маршруты представляют 2 продюсера впечатлений со своими командами - эксперт Агентства стратегических инициатив, тренд футуролог Игорь Сюч и ведущий сотрудник Туристского информационного центра «Байкал» Надежда Сандакова, сообщили в пресс-службе Минтуризма Бурятии.Голосование продлится до 17 ноября на сайте www.zagorizont.me . Нужно проголосовать за маршруты от Бурятии, которые прошли в финал: НеобыЧАЙная Бурятия; Бурятия в лицах. Энергия Байкала.; «Зима кочевника»; ЛЕД И СОЛНЦЕ БАЙКАЛА; Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула.25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, набравшие наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии. Также 10 маршрутов будут отмечены партнерами конкурса.Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения и получат поддержу АСИ и партнеров конкурса, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

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