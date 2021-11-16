В Бурятии за сутки от COVID-19 умерли восемь человек

«Ковидная» статистика в республике продолжает ухудшаться



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 66 468. Это на 237 случаев больше, чем было в понедельник. Из них приходится на жителей Улан-Удэ 47% (31 080). Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 081 человек, за последние сутки – восемь (шесть из них старше 65 лет), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных 198 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 14 112 человек.



В стационарах получают лечение 1 256 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 1015. В отделениях реанимации находится 122 пациента (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ – 73 пациентов (из них старше 65 –43), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1 521 койка: занято – 1256, свободно – 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,5%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 006 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 59 107 (+215) человек.



За сутки проведено исследований от 1 666 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1 660 073 исследований.



Первым компонентом вакцины привито 451 877 человек. Завершили вакцинацию 317 683 человек.



Фото: pixabay.com



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